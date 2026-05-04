Bugün Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilerde yılın ilk dört ayında enflasyonun kümülatif olarak yüzde 14,64’e ulaşması, milyonlarca hak sahibi için zam oranlarını "garanti" altına aldı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yılın ocak ve temmuz dönemlerinde bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. 2026’nın ilk dört ayında gerçekleşen enflasyon rakamları şöyle sıralandı:

• Ocak: Yüzde 4,84

• Şubat: Yüzde 2,96

• Mart: Yüzde 1,94

• Nisan: Yüzde 4,18

Bu verilerin birikimli toplamı sonucunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri, mayıs ve haziran ayları verileri henüz açıklanmadan yüzde 14,64 oranında zammı şimdiden hak etmiş oldu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ İÇİN FARK OLUŞTU

Memurlar ve memur emeklileri için hesaplama yöntemi, toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkını kapsıyor.

• Enflasyon Farkı: İlk 4 aylık verilere göre oluşan fark yüzde 3,28 oldu.

• Toplu Sözleşme: 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında temmuz ayı için belirlenen yüzde 7’lik artış, enflasyon farkıyla birleştiğinde memurların şimdiden kazandığı zam oranı yüzde 10,51 seviyesine ulaştı.

NİHAİ RAKAMLAR İÇİN GERİ SAYIM: MAYIS VE HAZİRAN KRİTİK

Bugün açıklanan veriler bir "taban" oluştururken, nihai zam oranı 3 Temmuz 2026 tarihinde haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla mühürlenecek.

Nisan enflasyonunun beklentilerin üzerinde (4,18) gelmesi, memur ve emekli maaşlarındaki artış beklentisini de yukarı çekti. Eğer mayıs ve haziran aylarında da aylık yüzde 3 bandında bir artış yaşanırsa, emekli zammının yüzde 20 sınırını zorlaması bekleniyor.

Milyonlarca çalışan ve emekli, şimdi yaşam maliyetindeki artışa karşı nefes aldıracak olan mayıs ayı verilerine kilitlenmiş durumda.