Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2026 dönemine ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon aylık yüzde 4,18 artarken, yıllık bazda yüzde 32,37 olarak gerçekleşti. Açıklanan rakamlar, piyasa beklentilerinin üzerinde kaldı.

Ünlü ekonomistler beklentileri aşan Nisan enflasyon verileri hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu.

"TÜRKİYE DE ARJANTİN GİBİ"

İktisatçı Mahfi Eğilmez, enflasyondaki son yükselişe dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Enflasyonda sert yükseliş. Nisan ayında % 4,18 artış oldu. 12 aylık enflasyon yüzde 32,37'ye yükseldi. Türkiye de Arjantin gibi % 30'u gördükten sonra yeniden artış yaşıyor"

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat! Faiz Oranı %1,29 Vade 6 Ay Toplam Tutar 50.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

"OLUMSUZLUK DEVAM EDİYOR"

Finansal piyasa uzmanı Murat Sağman ise enflasyon cephesindeki görünümü şu sözlerle değerlendirdi:

"TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyonu beklentilerin (yüzde 3,2) üstünde aylık 4,18, yıllık 32,27 oldu. Enflasyon cephesinde olumsuzluk devam ediyor. ENAG ise, Nisan ayında aylık bazda yüzde 5,07, yıllık enflasyon ise yüzde 55,38 olarak açıklandı. İTO verilerine göre, İstanbulda perakende fiyatları nisanda aylık yüzde 3,74 artarken, yıllık artış yüzde 36,83 olarak gerçekleşti."

"SIKILAŞMA ADIMLARI GÜÇLENEBİLİR"

Serap Durusoy, enflasyon verisinin yıl sonu beklentilerini yukarı çekebileceğine işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Bu ayki enflasyon rakamı yıl sonu beklentilerin daha da yükselmesine neden olacak. ÜFE'deki bu denli yükseliş TÜFE açısından oldukça endişe verici. Bu ayki enflasyon rakamında savaşın fiyatlamasının etkisi olması enflasyonun kronik bir ekonomik sorunumuz olduğu gerçekliğini değiştirmiyor. Resmi rakamlarda enflasyonun ana eğiliminde yükseliş devam ederse sıkılaşma konusunda atılacak adımlar güçlenecek gibi görünüyor"

"YIL SONU HEDEFİ GERÇEKÇİ DEĞİL"

Ekonomi yazarı Uğur Gürses ise Merkez Bankası’nın hedeflerine yönelik eleştirilerde bulundu. Gürses, şu ifadeleri kullandı:

"4 aylık birikimli enflasyon yüzde 14.6. Yılsonu en iyi olasılıkla yüzde 30'larda olacak. Merkez Bankası'nın yılsonu hedefi yüzde 16. Banka hedef revizyonu için zaten geç kaldı. PPK toplantısında da taktik fırsatı (fiili faizi politika faizi ilan etmemekle) kaçırdı. 10 gün Enflasyon Raporu'nu beklememeli. Şimdi hemen "tutmayacak, hedefi yukarı çektim" demeli"