Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2026 dönemine ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini yayımladı. Açıklanan rakamlara göre enflasyon aylık bazda yüzde 4,18, yıllık bazda ise yüzde 32,37 olarak gerçekleşti. Bu verilerle birlikte kira artışında belirleyici olan 12 aylık ortalama oran da netleşmiş oldu.

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 32,43 OLDU

TÜFE’nin 12 aylık ortalaması baz alınarak hesaplanan kira artış oranı mayıs ayı için yüzde 32,43 olarak açıklandı. Bu oran, kontrat yenileyecek kiracılar için uygulanabilecek en yüksek zam sınırını ifade ediyor. Böylece kira artışlarında yeniden yüksek oranlı bir dönem dikkat çekmeye başladı.

GEÇEN AYLA KIYASLANDIĞINDA ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Mart ayında açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda nisan ayında kira artış oranı yüzde 32,82 seviyesinde uygulanmıştı. Mayıs ayında açıklanan yüzde 32,43’lük oran, kira zamlarında belirgin bir yükselişe işaret etti. Bu artış, özellikle son dönemde enflasyondaki hareketliliğin kira piyasasına etkisini bir kez daha ortaya koydu.

KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Kira artış oranı, TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Buna göre mevcut kira bedeline bu oran uygulanarak zam tutarı hesaplanıyor ve ortaya çıkan rakam yeni kira bedelini oluşturuyor.

İŞTE ÖRNEK KİRA HESAPLAMA TABLOSU

Mevcut Kira Bedeli: 30.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Mayıs 2026

Artış Oranı: Yüzde 32,43

Kira Artış Tutarı: 9.729,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 39.729,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 476.748,00 TL