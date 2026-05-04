Türkiye’nin nisan ayı enflasyon karnesi netleşmeye başladı. Bugün saat 10:00’da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak resmi veriler öncesinde, bağımsız araştırma grubu, nisan ayı rakamlarını kamuoyuyla paylaştı.

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin oluşturduğu Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), nisan ayında fiyat artışlarının beklentilerin üzerinde seyrettiğini raporladı. ENAG’ın tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerine göre:

• Aylık Enflasyon: Yüzde 5,07,

• Yıllık Enflasyon: Yüzde 55,38 artış gösterdi.

İTO: İSTANBUL’DA PERAKENDE FİYATLAR YÜZDE 3,74 ARTTI

İstanbul’daki fiyat hareketlerini takip eden İstanbul Ticaret Odası (İTO), nisan ayına ilişkin perakende ve toptan fiyat endekslerini 1 Mayıs’ta paylaşmıştı.

Mega kentte enflasyonun seyri şu şekilde gerçekleşti:

• Perakende Fiyatlar (İstanbul ÜFE): Aylık yüzde 3,74, yıllık yüzde 36,83 artış.

• Toptan Fiyatlar: Aylık yüzde 4,32, yıllık yüzde 22,28 artış.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat! Faiz Oranı %1,29 Vade 6 Ay Toplam Tutar 50.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

EKONOMİSTLERİN TÜİK BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans tarafından 29 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen anket sonuçları, TÜİK’in açıklayacağı resmi veriler için ortalama bir tablo çizdi.

• Aylık Beklenti: Ekonomistlerin ortalama tahmini yüzde 3,19 seviyesinde. Tahminler yüzde 2,50 ile yüzde 3,60 bandında değişiyor.

• Yıllık Beklenti: Mart ayında yüzde 30,87 olan yıllık enflasyonun, nisan ayı verisiyle birlikte yüzde 31,11’e yükselmesi bekleniyor.

• Yıl Sonu Tahmini: Uzmanların 2026 sonu enflasyon beklentisi nisan ayı itibarıyla yüzde 28,16 olarak güncellendi.

KRİTİK VERİ SAAT 10:00’DA AÇIKLANACAK

TÜİK’in açıklayacağı nisan ayı TÜFE, memur ve emekli maaş zamlarından para politikası kararlarına kadar geniş bir yelpazeyi doğrudan etkileyecek.

Mart ayında yüzde 1,94 olarak kaydedilen aylık artışın nisan ayında baz etkisi ve dönemsel fiyatlamalarla bir miktar yukarı taşınması bekleniyor.