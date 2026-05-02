İstanbul’da perakende fiyatlar nisan ayında hareketli bir grafik çizdi. İncelemeye alınan 336 ürünün 250’sinde fiyat artışı gözlemlenirken, listenin zirvesinde mutfakların vazgeçilmezi yer aldı.

• Zirve: Domates, yüzde 50,54’lük dev artışla nisan ayının en çok zamlanan ürünü oldu.

• Diğer Artışlar: Domatesi sağlık, enerji ve giyim sektöründeki yükselişler takip etti.

• Diğer Sağlık Ürünleri: Yüzde 29,87

• Aydınlatma: Yüzde 25,14

• Isınma: Yüzde 25,00

• Giyim (Etek): Yüzde 24,72

Giyim grubunda özellikle mevsim geçişinin etkisiyle kadın giyim ürünleri (tişört, elbise, pantolon) ve erkek gömleklerinde yüzde 18 ile yüzde 22 arasında değişen belirgin artışlar yaşandı.

PATLICAN VE SALATALIKTA SERT DÜŞÜŞ

Zam haberlerinin aksine, bazı temel gıda ürünlerinde bahar bereketi fiyatlara olumlu yansıdı. Nisan ayında fiyatı en çok gerileyen ürün, rekor bir düşüşle patlıcan oldu.

Gıda dışı kalemlerde ise oyuncak fiyatları yüzde 11,05 düşerken, şehirlerarası otobüs biletleri yüzde 5,29 oranında geriledi. Sinema bileti ve yumurta gibi kalemlerde de küçük çaplı indirimler görüldü.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat! Faiz Oranı %1,29 Vade 6 Ay Toplam Tutar 50.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

GENEL TABLO: 336 ÜRÜNÜN 250’Sİ ZAMLANDI

İTO verilerine göre İstanbul’da enflasyon baskısı etkisini sürdürüyor. Nisan ayında takip edilen 336 ana üründen:

• 250 ürünün fiyatı arttı,

• Sadece 15 ürünün fiyatı azaldı,

• Diğer ürünlerde ise fiyat değişimi gözlenmedi.

Özellikle sebze grubundaki bazı ürünlerde (biber, kıvırcık salata) çift haneli artışlar devam ederken, mevsimsel arzın artmasıyla bazı sebze fiyatlarında düşüş gördüldü.