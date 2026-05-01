Verilere göre, İstanbul’da perakende fiyatlar bir önceki aya göre %3,74 oranında artış gösterdi.

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 36,83 SEVİYESİNDE

İstanbul’daki perakende fiyat hareketlerinin öncü göstergesi olan İTO 1995=100 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yıllık değişim oranı ise %36,83 olarak kayıtlara geçti.

Öne Çıkan Veriler:

Baz Yılı: İTO 2023=100 bazlı endeks sonuçları

Nisan ayına ilişkin bu veriler, şehirdeki perakende fiyat artış hızının devam ettiğini ortaya koydu. Aylık bazda gerçekleşen yükselişin ana kaynağının temel tüketim kalemlerindeki fiyat hareketleri olduğu kaydedildi.