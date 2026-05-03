Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada bağlı ortaklığı Razi Petrochemical Co. tesislerinde daha önce hasar nedeniyle durdurulan üretimin yeniden başladığını duyurdu.

TESİSLERDE ÜRETİM YENİDEN BAŞLADI

3 Mayıs 2026 tarihli yeni açıklamada ise tesislerde yürütülen çalışmaların ardından hasardan etkilenen ünitelerde üretimin yeniden başlatıldığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bağlı ortaklığımızdan iletilen bilgiye istinaden, tesislerde devam eden çalışmalar neticesinde ilgili hasara bağlı olarak üretime ara verilen ünitelerde yeniden üretime başlandığını kamuoyunun bilgilerine sunarız."

NE OLMUŞTU?

Gübretaş, 4 Nisan'da İran'ın Huzistan bölgesindeki sanayi tesislerine yönelik saldırıda, bağlı ortaklığı Razi Petrochemical Co.'nun elektrik ünitelerinin hasar aldığını ve üretimin geçici olarak durduğunu açıklamıştı.

HİSSE PERFORMANSI VE TEMEL GÖSTERGELER

Gübre Fabrikaları (GUBRF) hisse detay verilerine göre, 27-30 Nisan haftasını yüzde 0,47 yükselişle 530,50 TL seviyesinden tamamladı. Aynı dönemde gerçekleşen 764 milyon 877 bin 602 TL'lik işlem hacmi, hissede yatırımcı ilgisinin sürdüğüne işaret etti.

Şirketin temel değerleme göstergelerine bakıldığında ise Fiyat/Kazanç (F/K) oranının 33,59, Piyasa Değeri/Defter Değeri (PD/DD) oranının ise 5,95 seviyesinde bulunduğu görülüyor.

