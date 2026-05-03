Borsa İstanbul'da haftalık işlemlerde 38,4 milyar TL net para çıkışı yaşandı. PASEU ve THYAO'da satış, SASA ve ASELS'te alım öne çıktı.
Borsa İstanbul'da 27-30 Nisan 2026 işlem haftası sınırlı yükselişle tamamlandı. BİST100 endeksi haftayı yüzde 0,23 artışla 14.442,56 puandan kapatırken, aktif işlem farkları yatırımcıların hangi hisselerde alım ve satış yaptığını ortaya koydu.
ENDEKSTE YÜKSELİŞ VAR AMA PARA ÇIKIŞI SÜRÜYOR
Hafta genelinde endeks sınırlı yükseliş kaydederken, yatırımcı davranışlarında satış ağırlığı dikkat çekti.
Aynı dönemde:
BİST100 endeksinde -22 milyar 667 milyon TL
BİST30 endeksinde -7 milyar 67 milyon TL
Tüm hisselerde ise toplam -38 milyar 459 milyon TL aktif işlem farkı oluştu.
Bu tablo, piyasada net para çıkışının devam ettiğine işaret etti.
EN FAZLA PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELER
27-30 Nisan haftasında en yüksek negatif aktif işlem farkına sahip hisseler şöyle sıralandı:
Pasifik Eurasia (PASEU): -12 milyar 63 milyon TL
Türk Hava Yolları (THYAO): -4 milyar 388 milyon TL
Akbank (AKBNK): -2 milyar 567 milyon TL
Peker GYO (PEKGY): -1 milyar 630 milyon TL
Europower (EUPWR): -1 milyar 317 milyon TL
Destek Finans (DSTKF): -1 milyar 176 milyon TL
Yapı Kredi (YKBNK): -1 milyar 92 milyon TL
Tera Yatırım (TEHOL): -1 milyar 89 milyon TL
Manas Enerji (MANAS): -881 milyon TL
Türk Altın İşletmeleri (TRALT): -880 milyon TL
EN FAZLA PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER
Endeksin yükseldiği haftada bazı hisselerde ise alım tarafı öne çıktı:
Sasa Polyester (SASA): +3 milyar 228 milyon TL
Aselsan (ASELS): +2 milyar 218 milyon TL
Ereğli Demir Çelik (EREGL): +1 milyar 194 milyon TL
QUA Granite (QUAGR): +755 milyon TL
Kardemir B (KRDMB): +699 milyon TL
Tukaş (TUKAS): +546 milyon TL
Kardemir D (KRDMD): +519 milyon TL
Ral Yatırım (RALYH): +512 milyon TL
Koç Holding (KCHOL): +489 milyon TL
Katılımevim (KTLEV): +436 milyon TL