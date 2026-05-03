Borsa İstanbul'da 27-30 Nisan 2026 işlem haftası sınırlı yükselişle tamamlandı. BİST100 endeksi haftayı yüzde 0,23 artışla 14.442,56 puandan kapatırken, aktif işlem farkları yatırımcıların hangi hisselerde alım ve satış yaptığını ortaya koydu.

ENDEKSTE YÜKSELİŞ VAR AMA PARA ÇIKIŞI SÜRÜYOR

Hafta genelinde endeks sınırlı yükseliş kaydederken, yatırımcı davranışlarında satış ağırlığı dikkat çekti.

Aynı dönemde:

BİST100 endeksinde -22 milyar 667 milyon TL

BİST30 endeksinde -7 milyar 67 milyon TL

Tüm hisselerde ise toplam -38 milyar 459 milyon TL aktif işlem farkı oluştu.

Bu tablo, piyasada net para çıkışının devam ettiğine işaret etti.

EN FAZLA PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELER

27-30 Nisan haftasında en yüksek negatif aktif işlem farkına sahip hisseler şöyle sıralandı:

Pasifik Eurasia (PASEU): -12 milyar 63 milyon TL

Türk Hava Yolları (THYAO): -4 milyar 388 milyon TL

Akbank (AKBNK): -2 milyar 567 milyon TL

Peker GYO (PEKGY): -1 milyar 630 milyon TL

Europower (EUPWR): -1 milyar 317 milyon TL

Destek Finans (DSTKF): -1 milyar 176 milyon TL

Yapı Kredi (YKBNK): -1 milyar 92 milyon TL

Tera Yatırım (TEHOL): -1 milyar 89 milyon TL

Manas Enerji (MANAS): -881 milyon TL

Türk Altın İşletmeleri (TRALT): -880 milyon TL

EN FAZLA PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER

Endeksin yükseldiği haftada bazı hisselerde ise alım tarafı öne çıktı:

Sasa Polyester (SASA): +3 milyar 228 milyon TL

Aselsan (ASELS): +2 milyar 218 milyon TL

Ereğli Demir Çelik (EREGL): +1 milyar 194 milyon TL

QUA Granite (QUAGR): +755 milyon TL

Kardemir B (KRDMB): +699 milyon TL

Tukaş (TUKAS): +546 milyon TL

Kardemir D (KRDMD): +519 milyon TL

Ral Yatırım (RALYH): +512 milyon TL

Koç Holding (KCHOL): +489 milyon TL

Katılımevim (KTLEV): +436 milyon TL