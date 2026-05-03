Borsa İstanbul'da 4-8 Mayıs 2026 işlem haftasında, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında işlem kısıtlaması bulunan 8 hissede yasaklar kaldırılıyor.

4 MAYIS'TA TEDBİRİ BİTECEK 5 HİSSE VAR

4 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla bu 5 hissede uygulanan tedbirler sona erecek;

Sekuro Plastik (SEKUR): Kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi

Burçelik Vana (BURVA): Kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi

Efor Yatırım (EFOR): Kredili işlem yasağı

Fuzul GYO (FZLGY): Kredili işlem yasağı

Ulaşlar Turizm (ULAS): Kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi

DİĞER GÜNLERDE YASAKLARI KALKACAK HİSSELER

Hafta içinde diğer hisselerde de kademeli olarak tedbirler kaldırılacak:

6 Mayıs Çarşamba:

E-Data Teknoloji (EDATA): Kredili işlem yasağı, brüt takas

7 Mayıs Perşembe:

Adel Kalemcilik (ADEL): Kredili işlem yasağı

8 Mayıs Cuma:

Martı Otel (MARTI): Kredili işlem yasağı

VOLATİLİTE BAZLI TEDBİR SİSTEMİ (VBTS) NEDİR?

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS), aşırı fiyat hareketliliği gösteren paylarda oynaklığı azaltmak ve piyasa düzenini korumak amacıyla uygulanan geçici önlemleri kapsıyor.

Bu kapsamda kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi gibi uygulamalar devreye alınabiliyor.