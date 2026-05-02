BIST 100 endeksi, ay genelinde yüzde 12,91 gibi güçlü bir yükseliş kaydederek kapanışını 14.442,56 puandan yaptı. Endeksin çift haneli büyüme gösterdiği bu ayda, bazı hisseler sergiledikleri olağanüstü performansla piyasadan pozitif ayrıştı.

ZİRVEDE DEVASA GETİRİ: ANELE VE BORLS UÇUŞA GEÇTİ

Nisan ayının şampiyonu, yatırımcısına yüzde 222,60 kazandıran Anel Elektrik (ANELE) oldu. Onu, kiralama sektörünün önemli oyuncularından Borlease Otomotiv (BORLS) yüzde 174,10’luk dev primiyle takip etti. Üçüncü sırada ise mobilya sektöründen Doğanlar Mobilya (DGNMO) yüzde 156,21’lik artışla yer aldı.

NİSAN AYININ EN ÇOK KAZANDIRAN İLK 10 HİSSESİ

Piyasada işlem gören hisseler arasında aylık bazda en yüksek değer kazancı yaşayan şirketler ve değişim oranları şöyle gerçekleşti:

ANELE (Anel Elektrik): %222,60

BORLS (Borlease Otomotiv): %174,10

DGNMO (Doğanlar Mobilya): %156,21

BIGEN (Biogen): %101,29

PRZMA (Prizma Press): %100,55

SMRVA (Sumer Varlık): %94,51

SVGYO (Servet GYO): %93,27

PKART (Plastikkart): %80,34

OZATD (Özyaşar Tel): %75,48

KTSKR (Kütahya Şeker): %73,75

