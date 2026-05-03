Çin'in gümüş ithalatı yılın ilk aylarında hızlanarak son 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Artan sanayi talebi ve yatırımcı ilgisi, iç piyasada fiyatların küresel seviyelerin üzerine çıkmasına neden oldu.

Çin gümrük verilerine göre ülke, yılın ilk iki ayında 790 tondan fazla gümüş ithal etti.

Bu miktarın yaklaşık 470 tonu sadece şubat ayında gerçekleşirken, bu rakam bugüne kadarki en yüksek aylık alım olarak kaydedildi.

FİYATLARDA SERT DALGALANMA

Artan talep ve spekülatif alımların etkisiyle gümüş fiyatları yüzde 70 oranında yükseldi.

Ancak ocak ayı sonunda yaşanan sert düşüş, yılın en dalgalı başlangıçlarından birine işaret etti.

GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR?

Gümüşün ons fiyatı geçtiğimiz haftayı yüzde 2,18 yükselişle 75,35700 dolar seviyesinde tamamladı.

Gram gümüş fiyatı ise haftayı yüzde 2,10 yükselişle 109,28 TL bandında kapattı.

SANAYİ TALEBİ VE ALTIN ALTERNATİFİ

Çin’de fiziksel gümüş talebi, özellikle güneş enerjisi üretimindeki artışla destekleniyor.

Ayrıca yatırımcıların yüksek altın fiyatlarına alternatif arayışı da gümüşe yönelimi artırıyor.

İHRACATTA YENİ DÜZENLEME

Çin'in 2026 ve 2027 yıllarında 44 şirkete gümüş ihracatı izni vermesi, küresel piyasalar açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Goldman Sachs, bu düzenlemelerin gümüş piyasasında oynaklığı artırabileceğine dikkat çekti.

DEV BANKALARIN GÜMÜŞ HEDEF FİYATLARI (ONS/DOLAR)

Citigroup: Kısa vadeli (0-3 ay) hedefini 150 dolara kadar çıkardı. Banka, gümüşü "steroidli altın" olarak tanımlıyor.

Goldman Sachs: 2026 yılı için ortalama 85 - 100 dolar bandını öngörüyor.

Bank of America: Bank of America, gümüş için 2026 yılı ortalama fiyat tahminini yüzde 15 artırarak 85,93 dolar seviyesine çekti.

J.P. Morgan: 2026 yılı için daha temkinli bir yaklaşımla ortalama 81 dolar seviyesini bekliyor.

UBS: Haziran ayı sonu için hedefini 85 dolara çekerken, 2026 yıl sonu için 80 dolar, Mart 2027 için ise 75 dolar tahmininde bulundu.

HSBC: 2026 ortalamasını 68,25 dolara, 2027 tahminini ise 57 dolara yükseltti.

Analistlere göre küresel gümüş piyasası artık tek bir yapıdan ziyade, daha parçalı ve yerel alt piyasalara ayrılan bir görünüm sergiliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.