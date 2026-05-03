Nisan ayının sona ermesiyle birlikte enflasyon beklentileri yeniden gündemin merkezine yerleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı kritik veri öncesinde ekonomistlerin tahminleri netleşirken, piyasalar da enflasyon rakamlarının altın, döviz ve borsa üzerindeki olası etkilerine odaklandı.

NİSAN ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Nisan ayı verileri 3 Mayıs'ın pazar gününe denk gelmesi nedeniyle 4 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00'da duyurulacak.

Açıklanacak veri; memur ve emekli maaş zamları, kira artış oranları ve birçok ekonomik kalem açısından belirleyici olacak.

Nisan ayı enflasyonu, Mayıs ayında yenilenecek kira sözleşmeleri için tavan fiyatı belirleyecek. TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre belirlenen bu oran, ev sahibi ve kiracılar için Mayısta yasal sınır olarak kabul edilecek.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat! Faiz Oranı %1,29 Vade 6 Ay Toplam Tutar 50.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

MERKEZ BANKASI VE EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre nisan ayında aylık enflasyonun yüzde 2,93 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tahmine göre dört aylık enflasyonun yüzde 13,26 seviyesine ulaşacağı öngörülüyor.

AA Finans'ın 29 ekonomistle gerçekleştirdiği ankette ise nisan ayı enflasyon beklentisi ortalama yüzde 3,19 oldu. Tahminler yüzde 2,50 ile yüzde 3,60 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ortalama beklentisine göre mart ayında yüzde 30,87 olan yıllık enflasyonun nisanda yüzde 31,11 seviyesine çıkması bekleniyor. 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 28,16 olarak hesaplandı.

YILIN İLK DÖRT AYINDA ENFLASYON TABLOSU

2026'da ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi aylar itibarıyla yükseliş gösterdi. Ocakta yüzde 23,73, şubatta yüzde 24,16, martta yüzde 25,91 ve nisanda yüzde 28,16 seviyesine çıktı.

Aylık beklentiler ise ocakta yüzde 4,21, şubatta yüzde 2,87, martta yüzde 2,40 ve nisanda yüzde 3,19 olarak kaydedildi. Gerçekleşen veriler ise ocakta yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96 ve martta yüzde 1,94 oldu.

ALTIN, DOLAR VE BORSA NASIL ETKİLENİR?

ALTIN FİYATLARI

Enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi durumunda, yatırımcıların güvenli liman arayışı artabilir. Bu da altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlere zemin hazırlayabilir.

Beklentilerin altında bir veri ise altın fiyatlarında daha sınırlı bir seyir oluşturabilir.

DÖVİZ KURLARI (DOLAR/EURO)

Yüksek enflasyon, Türk lirası üzerindeki baskıyı artırabilir. Bu durumda dolar ve euro talebinde artış görülebilir.

Enflasyonun beklentiye yakın veya altında gelmesi ise kur tarafında daha dengeli bir görünüm oluşturabilir.

BORSA İSTANBUL

Borsa tarafında enflasyon verisinin etkisi daha karmaşık olabilir. Yüksek enflasyon bazı sektörlerde (özellikle ihracatçı ve sanayi şirketleri) olumlu fiyatlanabilirken, genel risk algısını da artırabilir.

Beklentilere paralel bir veri ise piyasada daha sınırlı hareketlere neden olabilir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 308.25 17.258.388.447,75 % -1.99 18:10 PASEU 132 15.019.378.464,40 % 8.82 18:10 SASA 3.14 12.956.317.961,39 % -1.88 18:10 ASTOR 284 12.780.841.517,50 % 7.58 18:10 ASELS 420.25 11.475.700.075,00 % -1.23 18:10 Tüm Hisseler

NEDEN ÖNEMLİ?

Enflasyon verisi yalnızca ekonomik görünüm açısından değil; maaş zamları, kira artışları ve yatırım kararları üzerinde doğrudan etkili olması nedeniyle piyasaların en kritik göstergeleri arasında yer alıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.