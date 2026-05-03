Memur ve emekli maaşlarına temmuz ayında yapılacak zam oranını belirleyecek kritik süreçte geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 4 Mayıs Pazartesi günü açıklayacağı nisan enflasyonu, milyonlarca kişinin maaş artışında belirleyici olacak.

NİSAN ENFLASYONU KRİTİK ÖNEME SAHİP

2026 yılının ilk üç ayında enflasyon ocakta yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96 ve martta yüzde 1,94 olarak gerçekleşti.

Ekonomistlerin nisan ayına ilişkin beklentisi ise ortalama yüzde 3,19 seviyesinde bulunuyor. Tahminler yüzde 2,50 ile yüzde 3,60 aralığında değişiyor.

Piyasa beklentilerine göre yıllık enflasyonun nisanda yüzde 31,11 seviyesine yükselmesi bekleniyor. 2026 yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 28,16 olarak hesaplanıyor.

EMEKLİLER İÇİN ŞİMDİDEN YÜZDE 13,54 ZAM HAKKI

Mevcut sisteme göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılda iki kez oluşan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor.

Nisan ayı beklentisinin gerçekleşmesi halinde, 4 aylık enflasyon farkının 13,54 olması bekleniyor. Nisan ayı enflasyon rakamı yarın netleşecek.

TEMMUZ ZAMMI MAYIS VE HAZİRAN VERİLERİYLE NETLEŞECEK

Temmuz ayında uygulanacak kesin maaş artışı, mayıs ve haziran enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek.

Uzmanlar, yılın ilk altı ayında toplam enflasyonun yüzde 15 ile yüzde 17 bandında gerçekleşmesini bekliyor.

Bu oranlara göre örnek hesaplamada;

14 bin TL emekli maaşı alan bir kişinin maaşı yaklaşık 16.100 – 16.400 TL bandına,

20 bin TL emekli maaşı alan bir kişinin maaşı 23.000 – 23.400 TL seviyesine yükselebilir.

Memurlar tarafında ise;

En düşük memur maaşı 61.890 TL'den 67.738 TL’ye, en düşük memur emeklisi maaşı ise; 27.772 TL'den 30.396 TL'ye yükselecek.

Kesin zam oranları, mayıs ve haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek.

MEMURLARDA TOPLU SÖZLEŞME VE ENFLASYON FARKI

Memur ve memur emeklilerinde maaş artışı yalnızca enflasyona göre belirlenmiyor. Toplu sözleşme zammına ek olarak oluşan enflasyon farkı da maaşlara yansıtılıyor.

2026 yılı toplu sözleşmesine göre memurlar için yılın ilk yarısında yüzde 11, ikinci yarısında ise yüzde 7 zam öngörülüyor.

Nisan beklentisi dikkate alındığında memurlar için yaklaşık yüzde 2,29 enflasyon farkı oluşuyor. Bu farkla birlikte dört aylık toplam zam oranı yüzde 9,45 seviyesine ulaşıyor.

GÖZLER ENFLASYON VERİLERİNDE

Uzmanlara göre mayıs ve haziran aylarında açıklanacak veriler zam oranlarında önemli değişiklik yaratabilir.

Enerji fiyatları, döviz kuru ve gıda maliyetlerindeki hareketlilik enflasyon üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Nisan enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesi halinde maaş artış beklentilerinin de yukarı yönlü revize edilebileceği belirtiliyor.