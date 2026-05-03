Jet yakıtı fiyatlarındaki sert yükseliş, küresel havayolu sektöründe dengeleri sarsmaya başladı. Artan enerji maliyetleri 2026 kâr beklentilerini tehdit ederken, kriz ilk büyük kaybını da verdi. ABD merkezli düşük maliyetli havayolu şirketi Spirit Airlines, yükselen yakıt fiyatları nedeniyle iflasa sürüklendi.

JET YAKITI FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ

Jet yakıtı fiyatları nisan ayı sonunda küresel ölçekte keskin bir artış göstererek varil başına 195 dolar seviyelerine ulaştı.

ABD'de galon başına fiyatlar 5,00 doların üzerine çıkarken, uçak yakıtı ton başı maliyeti de 1500 doların üzerini gördü.

Bu hızlı yükseliş, havayolu şirketleri için milyarlarca dolarlık ek maliyet anlamına geliyor.

SPIRIT İFLASI SEKTÖRDE ŞOK ETKİ YARATTI

Yüksek yakıt maliyetleri nedeniyle iflasa sürüklenen Spirit Airlines'ın çöküşü, sektörde domino etkisi yaratabileceği endişesini beraberinde getirdi.

Rakip şirketlerden JetBlue'nun Florida'daki boşalan rotaları ele geçirmek için harekete geçtiği belirtilirken, özellikle düşük maliyetli havayolu segmentinde baskının arttığı ifade ediliyor.

ŞİRKETLER AYAKTA KALMA MÜCADELESİ VERİYOR

Artan maliyetleri yolcuya yansıtmakta zorlanan küçük havayolu şirketleri, 30 doların üzerindeki bilet artışlarında talep kaybı riskiyle karşı karşıya.

Sektörde şirketler mali dayanıklılık testlerinden geçerken, maliyetleri dengelemek amacıyla 2,5 milyar dolarlık federal destek talep ediliyor.

DEV HAVAYOLLARI DA RİSK ALTINDA

Kriz yalnızca küçük şirketleri değil, sektör devlerini de etkiliyor.

American Airlines, yakıt harcamalarında 4 milyar dolarlık artış öngördüğünü açıklarken, 2026 yılı için potansiyel zarar konusunda uyarıda bulundu.

Şirket, United Airlines ile birlikte kazanç beklentilerini aşağı yönlü revize ederken, genişleme planlarını da askıya aldı.

BİLET FİYATLARINA ZAM DALGASI

Havayolu şirketleri artan maliyetleri telafi edebilmek için İran'daki çatışmaların başlangıcından bu yana beş tur bilet zammı yaptı.

Sektör kaynakları, yeni zamların da gündemde olduğunu belirtiyor.