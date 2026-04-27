Tekirdağ Mahkemesi, Kale Seyahat bağlantılı 6 şirket için 3 ay geçici konkordato verdi; komiser heyeti atanırken alacaklılara 7 gün itiraz hakkı tanındı.

Tekirdağ'da faaliyet gösteren ulaşım ve akaryakıt şirketlerini kapsayan önemli bir konkordato kararı alındı. Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, Kale Seyahat ile bağlantılı bazı şirketler hakkında geçici konkordato kararı verdi.

3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET KARARI

Mahkeme, Kale Seyahat ile bağlantılı Cemal Alirıza Çelebi, Bayraktar Saray Petrolcülük, Çelebiler Turizm Otomotiv, Grandtur Turizm, Kale Express Seyahat ve Kale Otobüs Seyahat için 3 aylık geçici mühlet tanınmasına hükmetti.

KOMİSER HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ

Konkordato sürecinin başarıya ulaşıp ulaşamayacağının değerlendirilmesi amacıyla, alacaklı sayısı ve borç tutarı dikkate alınarak Özkan Yılmaz, Koray Çevik ve Aylin Karakaş'tan oluşan konkordato komiser heyeti görevlendirildi.

ALACAKLILARA 7 GÜNLÜK İTİRAZ HAKKI

Mahkeme, alacaklılara da başvuru hakkı tanıdı. Buna göre, İcra ve İflas Kanunu'nun 288'inci maddesi kapsamında geçici mühlet kararının Ticaret Sicil Gazetesi ile Basın İlan Kurumu'nda yayımlanmasının ardından, alacaklılar 7 gün içinde dilekçeyle başvurarak konkordato şartlarının oluşmadığını ileri sürebilecek.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 90.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

90.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Alınan karar, söz konusu şirketlerin mali yapılarını yeniden düzenlemeleri için geçici bir koruma süreci başlatırken, sürecin seyri komiser heyetinin hazırlayacağı raporlarla netlik kazanacak.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
