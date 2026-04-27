Tekirdağ Mahkemesi, Kale Seyahat bağlantılı 6 şirket için 3 ay geçici konkordato verdi; komiser heyeti atanırken alacaklılara 7 gün itiraz hakkı tanındı.
Tekirdağ'da faaliyet gösteren ulaşım ve akaryakıt şirketlerini kapsayan önemli bir konkordato kararı alındı. Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, Kale Seyahat ile bağlantılı bazı şirketler hakkında geçici konkordato kararı verdi.
3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET KARARI
Mahkeme, Kale Seyahat ile bağlantılı Cemal Alirıza Çelebi, Bayraktar Saray Petrolcülük, Çelebiler Turizm Otomotiv, Grandtur Turizm, Kale Express Seyahat ve Kale Otobüs Seyahat için 3 aylık geçici mühlet tanınmasına hükmetti.
KOMİSER HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ
Konkordato sürecinin başarıya ulaşıp ulaşamayacağının değerlendirilmesi amacıyla, alacaklı sayısı ve borç tutarı dikkate alınarak Özkan Yılmaz, Koray Çevik ve Aylin Karakaş'tan oluşan konkordato komiser heyeti görevlendirildi.
ALACAKLILARA 7 GÜNLÜK İTİRAZ HAKKI
Mahkeme, alacaklılara da başvuru hakkı tanıdı. Buna göre, İcra ve İflas Kanunu'nun 288'inci maddesi kapsamında geçici mühlet kararının Ticaret Sicil Gazetesi ile Basın İlan Kurumu'nda yayımlanmasının ardından, alacaklılar 7 gün içinde dilekçeyle başvurarak konkordato şartlarının oluşmadığını ileri sürebilecek.
Alınan karar, söz konusu şirketlerin mali yapılarını yeniden düzenlemeleri için geçici bir koruma süreci başlatırken, sürecin seyri komiser heyetinin hazırlayacağı raporlarla netlik kazanacak.