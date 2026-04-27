ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile müzakereleri askıya alma kararı piyasalarda kısa süreli bir tedirginlik yaratsa da İran’ın masada kalma ve uzlaşmacı teklif sunma eğilimi "risk iştahını" yeniden kabarttı.

Güne yüzde 0,26 yükselişle 14.446,29 puandan başlayan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında hızını artırarak yüzde 1,09 değer kazandı. Endeks, saat 13.00 sularında 14.566,14 puana ulaşarak güçlü bir direnç kırılımı sinyali verdi.

Günün ilk yarısında toplam işlem hacmi 86,4 milyar liraya çıktı. Sanayi grubundaki hareketlilikle metal eşya makine sektörü yüzde 3,11 artışla günün kazananı olurken; bankacılık yüzde 0,28, holding endeksi ise yüzde 0,45 prim yaptı.



Kaynak: Forinvest



TERA YATIRIM ZİRVEDE

Saat 13.30 itibarıyla kurumsal hacim verileri, piyasadaki likiditeyi hangi kurumların sırtladığını gözler önüne serdi.

Tera Yatırım, yaklaşık 2,6 milyar TL’lik net hacmiyle rakiplerine fark atarak listenin en başında yer aldı.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 90.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Analistler BIST 100'de teknik seviyeler için şu uyarılarda bulunuyor:



• Direnç Noktaları: 14.600 ve 14.700 puan seviyeleri, yükselişin devamı için aşılması gereken ana hedefler.

• Destek Noktaları: Olası kâr satışlarında 14.500 ve 14.400 puan seviyeleri piyasayı tutmaya çalışacak.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat SASA 3.34 15.948.687.383,54 % 5.7 15:42 ASTOR 243.6 10.298.627.530,60 % 9.98 15:42 KONTR 10.86 9.559.049.943,55 % 3.13 15:42 THYAO 324.75 9.288.290.149,25 % -0.08 15:42 ASELS 413.25 8.992.098.462,50 % 5.42 15:42 Tüm Hisseler

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.