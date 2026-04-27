Ocak ayında halka arz edilen ve yatırımcıların radarında olan Meysu Gıda (MEYSU), hisseleri güne güçlü alım dalgası ile başladı. Hisseleri yükselen şirketten ihale açıklaması da geldi.
BOFA SAHNEDE HİSSELER TAVANDA
Piyasa açılışıyla birlikte yoğun bir alım iştahıyla karşılaşan MEYSU hisseleri, saat 10.40 itibarıyla yüzde 10 değer kazanarak 19,69 TL ile tavan fiyata ulaştı.
TSI 13.49 itibarıyla alımların merkezinde dünya devi Bank of America (BofA) yer aldı.
Kaynak: ForInvest
Öne Çıkan Alıcılar:
Bank of America: 5.276.632 Lot (%58,99) – Maliyet: 19,16 TL
Deniz Yatırım: 2.512.012 Lot (%28,08) – Maliyet: 19,53 TL
Colendi Menkul: 337.194 Lot (%3,77)
Global Menkul: 205.214 Lot (%2,29)
Osmanlı Yatırım: 134.198 Lot (%1,50)
7,8 MİLYON TL'LİK İHALEYİ ALDI
Hisseler tavan fiyatı gördükten sonra Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklama, yükselişin temelini destekledi. Şirket, Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen "Doğal Mineralli Su İşletme Ruhsatlı Saha" ihalesine katıldığını duyurdu.
Söz konusu ihalenin 7.820.021,65 milyon TL olduğu aktarıldı.
