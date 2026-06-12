Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL), daha önce açıkladığı yüzde 401 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı sürecinde yeni aşamaya geçildiğini duyurdu. Şirket, sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yaptığını açıkladı.

DERHL SPK'YA BAŞVURDU

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 5 Haziran 2026 tarihli yönetim kurulu kararı doğrultusunda planlanan bedelsiz sermaye artırımı için 12 Haziran 2026 tarihinde SPK'ya resmi başvurunun gerçekleştirildiği belirtildi.

Başvuru kapsamında ihraç belgesinin onaylanması ve şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylarının Nevi, Devri" başlıklı 6. maddesinin tadiline uygunluk görüşü talep edildi.

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SERMAYE 197,3 MİLYON TL'DEN 989,2 MİLYON TL'YE ÇIKACAK

Açıklamaya göre şirketin 197.281.323 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 791.897.760 TL artırılarak 989.179.083 TL'ye yükseltilmesi planlanıyor.

Söz konusu artırım yüzde 401 oranında bedelsiz olarak gerçekleştirilecek.

Bedelsiz sermaye artırımı kapsamında mevcut ortaklara toplam 791.897.760 adet yeni pay, sahip oldukları paylar oranında ücretsiz olarak dağıtılacak.

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI HANGİ KAYNAKLARDAN KARŞILANACAK?

Şirketin açıklamasına göre sermaye artırımında kullanılacak kaynaklar şu şekilde olacak:

381.679.312,67 TL paylara ilişkin primlerden (hisse senedi ihraç primleri)

364.930.677,19 TL sermaye düzeltmesi olumlu farklarından

45.287.770,14 TL geçmiş yıl kârlarından (olağanüstü yedekler)

Bu kaynaklarla toplam 791.897.760 TL tutarında sermaye artırımı gerçekleştirilecek.

YÜZDE 401 BEDELSİZ NE ANLAMA GELİYOR?

Yüzde 401 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı, yatırımcıların sahip oldukları her 100 lot hisse için 401 lot bedelsiz pay alacağı anlamına geliyor.

Örneğin;

100 lot hissesi olan yatırımcı 401 lot bedelsiz pay alacak ve toplam 501 lota ulaşacak.

1.000 lot hissesi olan yatırımcı 4.010 lot bedelsiz pay alacak ve toplam 5.010 lot hissesi olacak.

Bedelsiz sermaye artırımlarında yatırımcılardan herhangi bir ödeme talep edilmezken, hisse fiyatı teorik olarak bedelsiz oranı kadar düzeltiliyor.

SÜREÇ SPK ONAYININ ARDINDAN TAMAMLANACAK

Bedelsiz sermaye artırımı için hak kullanım tarihi henüz açıklanmadı. Sürecin tamamlanabilmesi için SPK'nın başvuruyu onaylaması gerekiyor.

Onayın ardından şirket tarafından bedelsiz sermaye artırımı takvimi ve hak kullanım tarihi ayrıca duyurulacak.

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