12 Haziran 2026 tarihinde seans öncesi Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirimle, Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin (BUCIM) yeni yol haritası ortaklara duyuruldu.

KAP’a ortaklara sunulan bildiriye göre Bursa Çimento; 7.500.000.000 TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 1.500.000.000 TL olan mevcut çıkarılmış sermayesini tam 3.000.000.000 TL artırma kararı aldı. Böylece şirketin yeni çıkarılmış sermayesi 4.500.000.000 TL seviyesine ulaşacak.

Artırılacak olan 3 milyar TL'lik tutarın kaynakları ise şu şekilde bölüştürüldü:

• Bedelsiz Kısmı (Yüzde 100): 1.500.000.000 TL’lik kısım, olağanüstü yedekler enflasyon farkları hesabından iç kaynaklar kullanılarak karşılanacak.

• Bedelli Kısmı (Yüzde 100): Kalan 1.500.000.000 TL’lik kısım ise mevcut ortakların yeni pay alma (rüçhan) hakları kısıtlanmaksızın, nakit karşılığında gerçekleştirilecek.

ORANLAR AŞAĞI ÇEKİLDİ: YÜZDE 166'DAN YÜZDE 100'E REVİZE

Bursa Çimento yönetimi, bu kararla birlikte geçmiş dönemde planlanan sermaye artırımı modelinde önemli bir değişikliğe gitti.

Şirket, daha önce kamuoyuna duyurmuş olduğu yüzde 166 bedelli ve yüzde 166 bedelsiz sermaye artırımı oranlarını revize ederek, her iki kalemdeki artış oranını da rasyonel bir sınır olan yüzde 100 seviyesine düşürmüş oldu.

YATIRIMCI İÇİN NE ANLAM İFADE EDİYOR? (1 LOT KAÇ LOT OLACAK?)

Şirketin hem yüzde 100 bedelli hem de yüzde 100 bedelsiz sermaye artırımını eş zamanlı onaylatması durumunda yatırımcıların elindeki hisse miktarı katlanacak.

Süreç tamamlandığında, elinde 1 lot (1 adet) BUCIM hissesi bulunan bir yatırımcının;

• Yüzde 100 bedelsiz sebebiyle şirketten 1 lot ücretsiz hisse gelecek,

• Yüzde 100 bedelli rüçhan hakkını kullanmak istemesi durumunda ise hisse başına belirlenecek nominal ücreti (genellikle 1 TL) ödeyerek 1 lot nakit karşılığı yeni hisse alabilecek.

Sonuç olarak rüçhan hakkına katılan yatırımcının elindeki 1 lot hisse, toplamda 3 lot hisseye yükselmiş olacak.

Şirketin aldığı bu revize karar, önümüzdeki günlerde Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayına sunulacak. Yatırımcılar şimdi gözünü kuruldan gelecek onay takvimine çevirdi.

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