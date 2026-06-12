SPK tarafından halka arzı onaylanan Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. (BETAE) için talep toplama tarihleri netleşti. Yatırımcılar, halka arzda kişi başına kaç lot düşeceğini ve dağıtımın nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki Beta Enerji halka arzında kaç lot verilebilir? İşte olası senaryolar...

BETA ENERJİ HALKA ARZI NE ZAMAN?

TSKB tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan tasarruf sahiplerine satış duyurusuna göre Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. halka arzında talep toplama işlemleri 17-18-19 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Halka arzda bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanırken, yüksek başvurulu yatırımcı grubunda ise oransal dağıtım yapılacak.

BETA ENERJİ HALKA ARZINDA KAÇ LOT VERİLİR?

Beta Enerji halka arzında bireysel yatırımcılara toplam 30 milyon 375 bin lot hisse ayrıldı. Halka arz fiyatı ise 40 TL olarak belirlendi.

Katılımcı sayısına göre kişi başına düşebilecek lot miktarları şu şekilde hesaplanıyor;

500 bin katılım: 61 lot

600 bin katılım: 51 lot

700 bin katılım: 43 lot

800 bin katılım: 38 lot

900 bin katılım: 34 lot

1 milyon katılım: 30 lot

Katılım sayısının artması halinde yatırımcı başına düşecek lot miktarı azalacak.

3.001 LOT ÜZERİ TALEP EDENLER İÇİN FARKLI DAĞITIM

Beta Enerji halka arzında 3.001 lot ve üzeri talepte bulunan yatırımcılar, yüksek başvurulu yatırımcı kategorisinde değerlendirilecek.

Bu yatırımcı grubuna toplam 6 milyon 75 bin lot hisse ayrıldı. Dağıtım yöntemi ise oransal olacak.

Örneğin bu yatırımcı grubundan toplam 10 milyar TL talep gelmesi halinde yaklaşık yüzde 2,40 oranında dağıtım yapılması bekleniyor. Talep tutarının yükselmesi durumunda dağıtım oranı azalırken, daha düşük talep gelmesi halinde oran yükselebilecek.

HALKA ARZA YOĞUN İLGİ BEKLENİYOR

Enerji sektöründe faaliyet gösteren Beta Enerji'nin halka arzına bireysel yatırımcı ilgisinin yüksek olması bekleniyor. Bu nedenle kişi başına düşecek lot miktarının katılımcı sayısına bağlı olarak değişebileceği belirtiliyor.

Halka arz sonuçları talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından açıklanacak