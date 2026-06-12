Prag'da düzenlenen bir Bitcoin etkinliğinde konuşan Michael Saylor, şirketin finansal dengeleri korumak adına gerekli görülmesi halinde Bitcoin satışı yapabileceğini ilk kez bu kadar açık bir dille ifade etti.

Sosyal medyada yükselen eleştirilere yanıt veren MicroStrategy'nin kurucusu ünlü milyarder, geçmişteki katı tutumunun kurumsal stratejilerle değil, bireysel yatırımcı tavsiyeleriyle ilgili olduğunu vurguladı.

"KURUMSAL SORUMLULUK İLE BİREYSEL STRATEJİ FARKLIDIR"

Saylor, X (Twitter) platformunda Alex Bragin tarafından paylaşılan bir video ile gündeme oturan konuşmasında, halka açık bir şirketi yönetmekle bireysel cüzdan yönetmek arasındaki farka dikkat çekti.

Yaklaşık 100 milyar dolar büyüklüğe ulaşan bir şirketin finansal istikrarını koruma yükümlülüğü olduğunu belirten Saylor, şunları söyledi:

"Ben hiçbir zaman MicroStrategy'nin elindeki Bitcoin'leri asla satmayacağını söylemedim. 'Asla satma' tavsiyem, bireysel yatırımcıların uzun vadeli varlık koruma stratejilerine yönelikti. Halka açık bir şirketin ise esnek olması ve finansal sorumluluklarını yerine getirmesi gerekir. Bu yaklaşımı son 5 yıldır yatırımcı sunumlarımızda ve mali raporlarımızda da açıkça belirtiyoruz."

32 BTC'LİK SEMBOLİK SATIŞ DÖNÜM NOKTASI MI?

Saylor’ın bu çıkışı, şirketin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği sürpriz bir hamlenin hemen ardından geldi.

MicroStrategy, ayın başlarında ortalama 77.135 dolar fiyattan 32 adet BTC sattığını duyurmuştu.

Şirketin devasa portföyü göz önüne alındığında oldukça sembolik ve küçük olan bu nakde çevirme işlemi, piyasa analistleri tarafından yıllardır süren "kesintisiz biriktirme" stratejisinde tarihi bir dönüm noktası olarak yorumlanmıştı.

FORTUNE ANALİZİ: TEMETTÜ YÜKÜMLÜLÜKLERİ SATIŞLARI TETİKLEYEBİLİR

Saylor her ne kadar strateji değişikliği olmadığını savunsa da ekonomi basınının önde gelen yayınlarından Fortune tarafından yapılan bir analiz farklı bir riske işaret ediyor.

Analize göre MicroStrategy'nin ihraç ettiği imtiyazlı hisse senetlerine ilişkin temettü ödeme yükümlülüklerinin artması, şirketi nakit yaratmak adına gelecekte daha büyük ölçekli Bitcoin satışları yapmaya zorlayabilir.

Bu durum, şirketin sermaye yapısı ve nakit akışı yönetimi açısından analistler tarafından mercek altına alınmış durumda.

UZMANLAR NE DİYOR?

Kripto para piyasası uzmanları, Saylor’ın açıklamalarının panik yaratmaması gerektiği görüşünde birleşiyor. Analistler, bu durumun köklü bir rota değişikliğinden ziyade, rasyonel bir kurumsal finans yönetimi hamlesi olduğunu belirtiyor.

MicroStrategy, kasasında bulundurduğu yüz binlerce Bitcoin ile hala dünyanın en büyük kurumsal BTC sahibi unvanını açık ara koruyor ve lider kripto para birimine olan uzun vadeli bağlılığını sürdürüyor.

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