Araştırma şirketi 10X Research kısa vadeli bir toparlanmaya işaret ederken, Bitcoin boğası Michael Saylor ise sosyal medyadan yeni bir alım dalgasının kapıda olduğu sinyalini verdi.

10X Research tarafından yayımlanan analiz raporu, piyasadaki yaygın bir yanlışı gözler önüne serdi. Yatırımcılar son bir aydır yaşanan değer kayıplarını vadeli işlem piyasalarındaki agresif açığa satış (short) pozisyonlarına bağlasa da veriler asıl baskının doğrudan spot piyasa yatırımcılarından geldiğini ortaya koyuyor.

Teknik göstergelerin Bitcoin (BTC) için "aşırı satım" bölgesine işaret ettiğini belirten araştırma şirketi, bu durumun hafta başında kısa vadeli bir tepki alımı ve toparlanma hareketi doğurabileceğini öngörüyor. Ancak kurum, yatırımcıları bu yükselişi yeni bir boğa sezonunun başlangıcı olarak görmemeleri ve yalnızca bir "rahatlama rallisi" olarak değerlendirmeleri konusunda da uyarıyor.

A good time to add more dots. pic.twitter.com/4cRmmtbzKv — Michael Saylor (@saylor) June 7, 2026

MİCHAEL SAYLOR SAHNEYE ÇIKIYOR: "YENİ BİR NOKTA EKLEME ZAMANI"

Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı konumundaki şirketin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, pazar günü X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımla kripto topluluğunu heyecanlandırdı.

Şirketin Bitcoin alımlarını simgeleyen ve "turuncu noktalar grafiği" olarak bilinen görseli paylaşan Saylor, "Daha fazla nokta eklemek için iyi bir zaman" ifadesini kullandı.

Genellikle pazartesi günleri yayımlanan resmi raporlardan hemen önce gelen bu tarz paylaşımlar, şirketin yeni bir toplu BTC alımı yapacağına dair en güçlü sinyal olarak kabul ediliyor.

ŞİRKET POZİSYONUNDA SON DURUM VE ELEŞTİRİLEN SATIŞ HAMLESİ

Şirketin resmi verilerine göre 31 Mayıs itibarıyla ortalama 75.699 dolar maliyetle toplam 843.706 BTC holding bünyesinde tutuluyor.

Ancak 1 Haziran'da yapılan açıklamada, imtiyazlı hisse programının temettü ödemeleri için 2022'den bu yana ilk kez satış yapıldığı ve 26-31 Mayıs tarihleri arasında 32 BTC satılarak 2,5 milyon dolar gelir elde edildiği duyurulmuştu.

Bu sembolik satış, Saylor'ın "asla satma" felsefesiyle çeliştiği gerekçesiyle bazı eleştiriler alsa da ünlü iş insanı satılan her BTC'ye karşılık 10 ila 20 katı yeni alım yapmayı hedeflediklerini belirtmişti.

GRAFİK VE PİYASA VERİLERİ NE DİYOR?

Saat 12.39 itibarıyla Bitcoin’in fiyat hareketlerindeki sert düzeltme dalgası net bir şekilde görülüyor:

• Güncel Fiyat Seviyesi: Bitcoin 63.281 dolar seviyesinden işlem görüyor ve günlük bazda yüzde 0,05'lik oldukça sınırlı bir geri çekilme yaşıyor.

• Zirveden Düşüş Trendi: Yılın ilk aylarında (şubat-mart döneminde) yüksek hacimli mumlarla sert bir geri çekilme yaşayan BTC, ardından mayıs ayına kadar dalgalı bir toparlanma süreci geçirmişti. Ancak haziran ayı itibarıyla grafikte görülen çok sert ve dikey kırmızı mumlar, spot piyasadaki yoğun satış baskısını doğrular nitelikte.

• Maliyet Avantajı Fırsatı: Şirketin elindeki devasa BTC varlığının ortalama maliyeti 75.699 dolar seviyesindeyken, güncel fiyatın 63.281 dolara kadar gerilemiş olması, kurumsal tarafa ciddi bir ortalama düşürme (maliyet azaltma) fırsatı sunuyor. Şirketin mevcut pozisyonu an itibarıyla yaklaşık yüzde 18 zararda görünse de geçmişte ortalama 77.135 dolardan satış yaptıkları göz önüne alındığında bu seviyeler yeni bir alım için oldukça cazip duruyor.

Piyasalar şimdi hem 10X Research'ün işaret ettiği teknik rahatlama rallisinin kalıcı bir trend değişimine dönüşüp dönüşmeyeceğini anlamak hem de kurumsal taraftan gelecek olası resmi Bitcoin alım duyurusunu izlemek üzere pürdikkat bekleyişe geçti.

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