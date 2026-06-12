Borsa İstanbul'da son bir yılda halka arz edilen şirketlerin son 1 aylık performansları yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. 12 Haziran 2026 verilerine göre son bir ayda en yüksek getiriyi sağlayan hisse yüzde 142,68 ile EMPAE olurken, BIGEN ve BESTE hisseleri de yüzde 50'nin üzerinde prim yaptı.

SON 1 AYDA EN ÇOK YÜKSELEN HALKA ARZ HİSSELERİ

Arzdan bugüne performans ekranına göre son 1 ayda en yüksek getiriyi sağlayan hisseler şu şekilde sıralandı;

Hisse Güncel Fiyat 1 Aylık Getiri EMPAE 128,50 TL %142,68 BIGEN 54,10 TL %100,52 BESTE 46,78 TL %52,28 GENKM 21,40 TL %41,81 ZGYO 39,84 TL %22,96 UCAYM 38,26 TL %22,71 FRMPL 44,98 TL %22,70 AKHAN 34,66 TL %18,26 ATATR 18,85 TL %12,94 AKFIS 64,15 TL %11,57 ARMGD 146,30 TL %8,37 SERNT 9,39 TL %5,62 CGCAM 46,52 TL %3,38 ECOGR 38,04 TL %3,09 DSTKF 2.592,50 TL %2,78 EKDMR 64,75 TL %0,00 SVGYO 20,44 TL -%1,83 VSNMD 86,00 TL -%2,82

YÜZDE 100'Ü AŞAN GETİRİ DİKKAT ÇEKTİ

Listede yer alan EMPAE son bir ayda yatırımcısına yüzde 142,68 kazandırarak açık ara ilk sırada yer aldı. BIGEN ise yüzde 100,52 yükselişle ikinci sırada bulunurken, BESTE ve GENKM hisseleri de güçlü performanslarıyla dikkat çekti.

BAZI HALKA ARZ HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Son bir aylık performans tablosunda yükselişlerin yanında düşüş yaşayan hisseler de yer aldı. SVGYO yüzde 1,83, VSNMD ise yüzde 2,82 değer kaybı yaşadı. EKDMR ise son bir ayda yatay seyrederek yüzde 0 getiri sağladı.

HALKA ARZ HİSSELERİNDE YATIRIMCI İLGİSİ SÜRÜYOR

Son dönemde halka arz edilen şirketlerde işlem hacimleri ve fiyat hareketleri yatırımcı ilgisini canlı tutmaya devam ediyor. Özellikle kısa sürede yüksek getiri sağlayan hisseler, piyasa katılımcıları tarafından yakından takip ediliyor.

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