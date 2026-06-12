Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), son dönemde kurum yöneticileri ve çalışanlarının isimleri kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı yatırımcıları uyardı. Kurul tarafından yapılan açıklamada, para, bağış veya maddi talep içeren girişimlere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

SPK'nın 12 Haziran 2026 tarihinde resmi internet sitesinde yayımladığı "Dolandırıcılık Girişimlerine İlişkin Duyuru" başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde, kendilerini Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yöneticileri, çalışanları veya bunların yakınları olarak tanıtan; ayrıca Kurul Başkanımızın, yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın isim ve/veya ünvanlarını kullanarak kişi ve kuruluşlardan çeşitli gerekçelerle para, bağış veya çeşitli taleplerde bulunulduğuna ilişkin bildirimler alınmaktadır."

"PARA VEYA BAĞIŞ TALEBİNDE BULUNMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Kurul açıklamasında, SPK ve personelinin herhangi bir iletişim kanalı üzerinden maddi talepte bulunmasının mümkün olmadığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Kurulumuz ve personelinin telefon, kısa mesaj, elektronik posta, sosyal medya kanalları ya da iletişim araçları üzerinden para, bağış veya herhangi bir maddi talepte bulunması söz konusu değildir."

Açıklamada, söz konusu girişimlerin Türk Ceza Kanunu kapsamında dolandırıcılık suçu olarak değerlendirilebileceği belirtilerek şu uyarı yapıldı:

"5237 sayılı Türk Ceza Kanunu uyarınca dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilebilecek nitelikteki bu ve benzeri girişimlere kesinlikle itibar edilmemelidir."

Kurul ayrıca mağdur olan kişilerin yetkili adli mercilere suç duyurusunda bulunabileceğini ve uğradıkları zararların tazmini için yasal haklarını kullanabileceklerini belirtti.