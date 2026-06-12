Türkiye beyaz et sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda büyük ölçekli şirkete yönelik başlatılan yasal süreç, sermaye piyasalarında geniş yankı uyandırdı.

Sektörün önde gelen oyuncularından Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A.Ş. (BANVT), kamuoyunda ve sosyal medyada hızla yayılan haber ve söylentilerin ardından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) resmi bir açıklama gönderdi.

12 Haziran 2026 tarihli bildirimde şirket, yasal merciler tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturmanın detaylarına ve alınan tedbir kararlarına açıklık getirdi.

13 ŞİRKETE "DENETİM KAYYUMLUĞU" TEDBİRİ

Resmi makamlar tarafından kamuoyu ile paylaşılan bilgilere dayandırılan açıklamada, Banvit de dahil olmak üzere beyaz et sektöründe üretim ve pazarlama yapan bazı firmalar hakkında yasal bir soruşturma başlatıldığı doğrulandı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 12 Haziran 2026 tarihinde adli bir operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyon neticesinde resmi merciler, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 133. maddesi uyarınca aralarında Banvit'in de bulunduğu 13 şirket hakkında "denetim kayyumluğu" tedbiri uygulanmasına karar verdi.

BANVİT: "FAALİYETLERİMİZ KESİNTİSİZ SÜRÜYOR"

Şirket, yatırımcıları ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yaptığı açıklamada, operasyon ve tedbir kararına rağmen ticari faaliyetlerin aksamadan devam ettiğini vurguladı. Banvit yönetiminden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin tüm operasyonları ve ticari faaliyetleri, yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde eksiksiz ve güvenilir bir şekilde sürdürülmektedir. Resmi makamlarca yürütülen bu yasal süreç şirketimiz tarafından yakından ve titizlikle takip edilmektedir. Konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşanması durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve ilgili mevzuat düzenlemeleri doğrultusunda kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler şeffaflıkla yapılmaya devam edilecektir."

Sektör genelinde büyük ses getiren bu denetim sürecinin, borsada işlem gören şirket hisseleri üzerindeki etkileri ve soruşturmanın ilerleyen safhaları ekonomi dünyası tarafından yakından izleniyor.

BANVT kodlu hisseler saat 13:21 itibarıyla yüzde 4’e giden düşüşle 146 liradan kayda geçti. Aylık değer kaybı yüzde 13’ü, yıllık ise 29’u aştı.

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