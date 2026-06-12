Adalet Bakanı Akın Gürlek, beyaz et sektöründe haksız fiyat artışları ve rekabet ihlali iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Operasyonda 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulanırken, 13 şirkete denetim kayyumu atandı.

BEYAZ ET SEKTÖRÜNE OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında beyaz et sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketlerin piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışlarına neden oldukları ve serbest rekabet ortamını ihlal ettikleri iddiaları mercek altına alındı.

Bu kapsamda 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenirken, 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

13 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Soruşturma kapsamında rekabet kurallarını ihlal ettikleri değerlendirilen 13 şirkete denetim kayyumu atandı.

Yetkililer, söz konusu uygulamanın şirket faaliyetlerinin hukuka uygun şekilde sürdürülmesi ve inceleme süreçlerinin sağlıklı yürütülmesi amacıyla hayata geçirildiğini belirtti.

GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA SEKTÖRÜN ÖNDE GELEN İSİMLERİ DE BULUNUYOR

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında sektörün önde gelen şirketlerinde görev yapan üst düzey yöneticiler de yer aldı.

Gözaltına alınan isimler şöyle:

Banvit CEO'su Tolga Gündüz

Gedik Pazarlama Müdürü Nihat Özbey

Keskinoğlu Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı

Şenpiliç Finansman Yöneticisi Zeynep Çiçek

Orvital Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Tiryakioğlu

Lezita Yönetim Kurulu Üyesi Ergun Abalıoğlu

Lezita Genel Müdür Yardımcısı Muammer Harmanco

HANGİ ŞİRKETLERE DENETİM KAYYIMI ATANDI?

Soruşturma kapsamında piyasa işleyişini bozdukları ve rekabet kurallarını ihlal ettikleri değerlendirilen 13 şirkete denetim kayyımı atandı.

Denetim kayyımı atanan şirketler şunlar:

Banvit

Akpiliç

Bakpiliç

Aspiliç

Bupiliç

Erpiliç

Gedik Pazarlama

Hastavuk

Keskinoğlu

Şenpiliç

Orvital

Aypi

Lezita

GÜRLEK: "TÜKETİCİ HAKLARININ KORUNMASI ÖNCELİĞİMİZ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşların temel gıda ürünlerine adil ve makul koşullarda erişiminin sağlanmasının öncelikli hedefler arasında bulunduğunu ifade etti.

Gürlek, tüketici haklarının korunması amacıyla Adalet, İçişleri, Ticaret ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının koordinasyon içerisinde hareket ettiğini belirtti.

Vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine adil, güvenli ve makul koşullarda ulaşabilmesi ile tüketici haklarının korunması, en hassas olduğumuz konuların başında gelmektedir. Adalet, İçişleri, Ticaret ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarımız bu hedef doğrultusunda koordinasyon ve… — Akın Gürlek (@abakingurlek) June 12, 2026

"USULSÜZLÜKLERE MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"

Açıklamada, milletin temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun, şeffaf ve denetlenebilir şekilde sürdürülmesi amacıyla gerekli adımların atıldığı vurgulandı.

Bakan Gürlek, vatandaşların ekonomik haklarını zedeleyen, piyasa düzenini bozan ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile operasyona destek veren kurumlara teşekkür etti.

DENETİM KAYYIMI NE ANLAMA GELİYOR?

Denetim kayyımı, şirket yönetimini devralan bir uygulama değil. Mahkeme tarafından görevlendirilen kayyım, soruşturma sürecinde şirketin faaliyetlerini, finansal işlemlerini ve yönetim kararlarını hukuka uygunluk açısından denetliyor.

Bu uygulama sayesinde şirketlerin üretim ve tedarik faaliyetlerinin kesintiye uğramaması hedeflenirken, stokçuluk, ürün saklama veya piyasa fiyatlarını etkileyebilecek uygulamaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.