Ticaret Bakanlığı, vize başvuru süreçlerine ilişkin yanıltıcı reklamlar yayımladığı değerlendirilen firmalara yönelik inceleme başlattı. Reklam Kurulu, tüketicileri yanıltabilecek vaatler içeren reklamlar nedeniyle 6 vize aracılık firmasının tanıtımlarının tedbiren durdurulmasına karar verdi.

REKLAM KURULU RE'SEN İNCELEME BAŞLATTI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, vize randevu hizmeti sunduğunu belirten bazı firmaların internet ortamında tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yaptığı yönündeki iddialar üzerine Reklam Kurulu tarafından re'sen inceleme başlatıldı.

İnceleme kapsamında firmaların vize başvuru süreçlerine ilişkin reklam ve tanıtım içerikleri detaylı şekilde değerlendirildi.

"VİZE GARANTİSİ" VE "%100 ONAY" İFADELERİ MERCEK ALTINDA

11 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen 370 sayılı Reklam Kurulu toplantısında altı şirkete ait reklam dosyaları görüşüldü.

Kurul incelemesinde özellikle;

"Vize randevu garantisi"

"Vize garantisi"

"Hızlı başvuru"

"Kesintisiz destek"

"Garanti çözüm"

"%100 onay garantisi"

"Hızlı sonuç garantisi"

Gibi ifadelerin tüketiciler üzerinde yanıltıcı etki oluşturup oluşturmadığı değerlendirildi.

REKLAMLARA 3 AYA KADAR DURDURMA CEZASI

Yapılan inceleme sonucunda söz konusu reklamlar hakkında 3 aya kadar tedbiren durdurma kararı verildi.

Bakanlık, dosyalara ilişkin inceleme sürecinin devam ettiğini belirtirken, nihai kararın Reklam Kurulu tarafından yapılacak değerlendirmelerin ardından verileceğini bildirdi.

BAKANLIKTAN TÜKETİCİLERE UYARI

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, tüketicileri yanıltmaya yönelik ticari reklamlar ve haksız ticari uygulamalarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, denetim ve inceleme faaliyetlerinin tüketici haklarının korunması amacıyla aralıksız devam edeceği ifade edildi.