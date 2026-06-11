Banka, bir süredir elinde tuttuğu ve Türk lirasının değer kazanacağı beklentisine dayanan "kısa (short) dolar/TL" pozisyonunu tamamen kapattığını duyurdu.

Küresel jeopolitik risklerin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerine dikkat çeken dev banka, TL yatırımlarında artık "nötr" bir yaklaşım sergileyeceğini açıkladı.

“ARTIK ESKİ CAZİBESİNİ YİTİRMEYE BAŞLADI"

Luis Costa’nın da aralarında bulunduğu Citi analistleri tarafından yayımlanan strateji notunda, pozisyonun kapatılmasında İran çatışması nedeniyle tırmanışa geçen enerji maliyetleri ana gerekçe olarak gösterildi.

Analistler, bölgedeki sıcak çatışmalar nedeniyle petrol fiyatlarının yükseldiğini ve Türkiye’nin bu durumdan en çok etkilenen gelişmekte olan piyasaların başında geldiğini vurguladı. Petrol şokunun enflasyon görünümünü kötüleştirdiğini belirten uzmanlar, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Lirası'ndaki değer kaybının hızı arttıkça, yabancı yatırımcılar için büyük bir kazanç kapısı olan carry trade (yüksek faizli para birimine yatırım) artık eski cazibesini yitirmeye başladı."

"SEÇİM İHTİMALİ DENGELERİ HIZLA DEĞİŞTİREBİLİR"

Banka raporunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) enflasyonla mücadele sürecinin oldukça engebeli bir yola girdiğine dikkat çekildi:

• Döviz Kuru Baskısı: Reel efektif döviz kuru değerlemelerinin döngüsel zirvelerde seyretmesi cari dengeyi baskılamaya devam ediyor.

• Dolarizasyon Devam Ediyor: Piyasadaki verilere bakıldığında, yerli yatırımcının dolarizasyondan (dövize yönelim) uzaklaştığına dair çok az kanıt bulunuyor.

• Erken Seçim Senaryosu: Citi analistleri, yılın ilerleyen dönemlerinde olası bir erken seçim kararının alınması durumunda, piyasalardaki mevcut dengelerin nispeten hızlı bir şekilde değişebileceği uyarısında bulundu.

MASADAN YÜZDE 1,65 GETİRİYLE KALKTILAR

Citigroup, pozisyonun kapatılmasıyla birlikte elde edilen finansal bilançoyu da paylaştı. Bankanın bu TL stratejisinden elde ettiği kâr oranları şu şekilde kayıtlara geçti:

Banka, her ne kadar bu işlemden 330 bin 371 dolar net kâr elde etmiş olsa da makroekonomik risklerin artması sebebiyle gelişmekte olan piyasalar portföyündeki bu yüzde 0,33'lük ağırlığı sıfırlayarak kenara çekilmeyi daha güvenli buldu.