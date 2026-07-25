Döviz piyasalarında hareketlilik sürüyor. Yeni işlem gününde dolar 47,32 TL, Euro ise 53,81 TL seviyelerinden işlem görürken, yatırımcılar ve vatandaşlar kurdaki son gelişmeleri yakından takip ediyor.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1388, sterlin/dolar paritesi 1,3343 ve dolar/yen paritesi 163,7 seviyelerinde işlem gördü.

Yeni günde bankalararası piyasada Dolar/TL 47,3207 alış, 47,3574 satış seviyesinden işlem görürken, Euro/TL ise 53,8190 alış ve 53,8765 satış seviyelerinde seyrediyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik, yatırımcılar ve iş dünyası tarafından yakından izlenmeye devam ediyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.