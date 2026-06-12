Akaryakıt fiyatları, petrol piyasasında yaşanan sert hareketliliğin ardından araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrolün 8 hafta sonra yeniden 90 doların altına gerilemesi sonrası benzin, motorin ve LPG fiyatlarında güncel tablo merak konusu oldu.

Piyasalarda Orta Doğu'daki gelişmeler yakından izlenirken, petrol fiyatlarında dikkat çeken hareketlilik yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı dünkü işlemlerde yüzde 6,15 gerileyerek 89,15 dolardan kapanış yaptı. Fiyatlarda bugün de 89 dolara yakın seyir devam ediyor.

BRENT PETROL 8 HAFTA SONRA YENİDEN 90 DOLARIN ALTINDA

Brent petrol fiyatı son olarak 17 Nisan işlemlerinde 90 doların altını test etmişti. Böylece varil fiyatı yaklaşık 8 hafta sonra yeniden 90 doların altına gerilemiş oldu.

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma sonrası araç sahipleri "Benzin kaç TL?", "Motorin ne kadar oldu?", "LPG fiyatı kaç TL?" sorularına yanıt arıyor.

12 HAZİRAN GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa

Benzin: 63,03 TL/LT

Motorin: 66,41 TL/LT

LPG: 31,99 TL/LT

İstanbul Anadolu

Benzin: 62,87 TL/LT

Motorin: 66,25 TL/LT

LPG: 31,39 TL/LT

Ankara

Benzin: 63,99 TL/LT

Motorin: 67,51 TL/LT

LPG: 31,97 TL/LT

İzmir

Benzin: 64,27 TL/LT

Motorin: 67,78 TL/LT

LPG: 31,79 TL/LT

50 LİTRELİK DEPO KAÇ TL'YE DOLUYOR?

Akaryakıt fiyatlarında sadece litre fiyatı değil, depo maliyeti de araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Güncel fiyatlara göre 50 litrelik bir depo için ödenecek tutar şehirden şehre değişiyor.

İstanbul Avrupa'da 50 litrelik benzin deposu yaklaşık 3.151 TL, motorin deposu ise 3.320 TL seviyesinde doluyor.

İstanbul Anadolu'da 50 litrelik benzin deposu yaklaşık 3.143 TL, motorin deposu ise 3.312 TL olarak hesaplanıyor.

Ankara'da 50 litrelik benzin deposu yaklaşık 3.199 TL, motorin deposu ise 3.375 TL seviyesine çıkıyor.

İzmir'de ise 50 litrelik benzin deposu yaklaşık 3.213 TL, motorin deposu ise 3.389 TL oluyor.