İBB Meclisi'nin haziran ayı üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Toplantıda, İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2026 yılı revize ücret tarifesi ele alındı.

Teklif kapsamında, yükseköğrenim öğrenci yurtlarında aylık 2 bin 850 TL olarak uygulanan ücretin yüzde 35 artırılarak 3 bin 840 TL'ye çıkarılması istendi.

ZAM TEKLİFİ OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

İBB Meclisi'nde yapılan oylamada, öğrenci yurtlarına ilişkin zam teklifi AK Parti grubunun "hayır" oyuna karşılık CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Karara göre, belediyeye bağlı yükseköğrenim öğrenci yurtlarında uygulanacak yeni ücret tarifesi 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

SON ZAM 2025 YILINDA YAPILMIŞTI

İBB'nin öğrenci yurtlarına son olarak 19 Haziran 2025 tarihinde yüzde 46,15 oranında zam yaptığı hatırlatıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte, öğrencilerin aylık yurt ücreti 990 TL artmış oldu.

Kaynak: AA