ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay ve havacılık şirketi SpaceX, 75 milyar dolar kaynak toplayarak küresel finans tarihinin en büyük halka arzına imza attı. Halka arz fiyatına göre şirketin piyasa değeri 1,77 trilyon dolar olarak hesaplandı.

Küresel piyasalarda teknoloji ve uzay şirketlerine yönelik ilgi devam ederken, Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) halka arz sürecinde tarihi bir rekora imza attı.

SpaceX'ten yapılan açıklamada, 555,6 milyon adet A sınıfı adi hisse senedinden oluşan ilk halka arzın fiyatının hisse başına 135 dolar olarak kesinleştiği bildirildi.

SPACEX 75 MİLYAR DOLAR KAYNAK SAĞLADI

Belirlenen halka arz fiyatına göre SpaceX, yaklaşık 75 milyar dolar brüt gelir elde etti. Böylece şirket, tüm zamanların en büyük halka arzını gerçekleştirmiş oldu.

Halka arz fiyatı üzerinden yapılan hesaplamaya göre SpaceX'in piyasa değeri de 1,77 trilyon dolar seviyesinde oluştu.

HİSSELER "SPCX" KODUYLA İŞLEM GÖRECEK

Açıklamada, SpaceX hisselerinin 12 Haziran'da Nasdaq Global Select Market ve Nasdaq Texas borsalarında "SPCX" koduyla işlem görmeye başlamasının beklendiği kaydedildi.

Halka arz işlemlerinin ise olağan kapanış koşullarına tabi olarak 15 Haziran'da tamamlanmasının öngörüldüğü belirtildi.

ARACI KURUMLARA EK HİSSE OPSİYONU TANINDI

SpaceX'in halka arz kapsamında aracı kurumlara, halka arz fiyatından 83,3 milyon adede kadar ek hisse senedi satın alma konusunda 30 günlük opsiyon tanıdığı aktarıldı.

Şirket, halka arz sürecini başlatmak ve hisselerini borsada işleme açmak amacıyla hazırladığı belgeyi mayıs ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunmuştu.

KÜRESEL FİNANS TARİHİNDE YENİ REKOR

SpaceX'in 75 milyar dolarlık halka arz büyüklüğü, şirketi küresel finans tarihinin en büyük halka arzı konumuna taşıdı.

Elon Musk'ın kurucusu olduğu şirketin 1,77 trilyon dolarlık piyasa değeriyle borsaya adım atacak olması, yatırımcılar tarafından teknoloji, uzay ve havacılık sektörleri açısından yakından takip ediliyor.