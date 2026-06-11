Küresel piyasaların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz yol haritasına kilitlendiği bir dönemde, kritik enflasyon verilerinden biri daha beklentilerin üzerinde geldi.

Yıllık bazda son 1,5 yılın en güçlü yükselişine imza atan manşet veri, üretici tarafındaki maliyet baskısının canlı kalmaya devam ettiğini gösterdi.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan verilere göre mayıs ayında nihai talep üretici fiyat endeksi (ÜFE), aylık bazda yüzde 1,1 artış kaydetti. Piyasa ekonomistlerinin bu dönem için ortak beklentisi endeksin yüzde 0,7 yükselmesi yönündeydi.

Geçmiş ayların trendine bakıldığında; nihai talep ÜFE'nin nisan ayında yüzde 1,1, mart ayında ise yüzde 0,7 artış gösterdiği anımsatıldı. Mayıs ayında da hız kesmeyen bu yükseliş, enflasyonist kaygıları diri tuttu.

YILLIK ARTIŞTA KASIM 2022'DEN BU YANA EN GÜÇLÜ PERFORMANS

Mayıs ayında yaşanan ivmelenme, yıllık ÜFE rakamlarında da kendisini hissettirdi.

• Manşet ÜFE (Yıllık): Yıllık bazda yüzde 6,5 artış gösteren endeks, yüzde 6,4 olan piyasa beklentisini geride bıraktı.

Bu sonuçla birlikte üretici enflasyonu, Kasım 2022'de kaydedilen yüzde 7,4'lük seviyeden bu yana en güçlü yıllık artışını gerçekleştirmiş oldu.

ÇEKİRDEK ENFLASYON NEFES ALDIRDI

Manşet ÜFE verisi beklentileri aşarak alarm zillerini çalsa da oynaklığı yüksek olan gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon tarafında daha ılımlı bir tablo gözlendi.

• Çekirdek ÜFE (Aylık): Mayıs ayında aylık bazda yüzde 0,4 yükseldi. Bu kalemde piyasaların beklentisi yüzde 0,5'lik bir artış yaşanması yönündeydi.

• Çekirdek ÜFE (Yıllık): Yıllık bazda ise yüzde 4,9 olarak gerçekleşti. Ekonomistler bu verinin yüzde 5,4 seviyesinde gelmesini öngörüyordu.

Açıklanan son veriler, ABD'de üretici fiyatlarındaki genel baskının mayıs ayında da tüm hızıyla devam ettiğini ortaya koyuyor. Çekirdek taraftaki kısmi zayıflamaya rağmen manşet enflasyondaki beklenti üstü tırmanış, maliyetlerin nihai tüketiciye yansıma riskini artırarak küresel piyasalarda yakından takip edilecek bir başlık olmaya devam edecek.