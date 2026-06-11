Türk savunma sanayii ekosisteminde mühimmat, roket ve enerjetik sistemler üretimiyle kritik bir yere sahip olan Assan Group için tarihi bir satış süreci başladı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla, Assan Group Makine Savunma Sanayi A.Ş.’ye ait varlıkları satışa çıkardığını açıkladı.

"Assan Group Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" adı altında tek paket halinde ihale edilecek olan dev tesis için yarım milyar dolara yakın bir bedel aranıyor.

SATIŞ PAKETİNDE NELER VAR?

Teklif verecek yatırımcılar, şirketin savunma sanayii odaklı tüm operasyonel gücünü tek bir yapı altında devralacak.

Satışa konu olan ticari ve iktisadi bütünlüğün içeriği şu unsurlardan oluşuyor:

• Savunma sanayi faaliyetlerine ayrılmış üretim tesisleri ve gayrimenkuller,

• Gelecek yatırımlar için tahsis edilmiş ön tahsisli araziler,

• Yüksek teknolojili makine, teçhizat parkuru ve demirbaşlar,

• Finansal kiralama (leasing) sözleşmelerine konu olan mallar,

• Şirketin tescilli markaları, dijital alan adları ve taraf olduğu tüm yürürlükteki sözleşmeler.

MUHAMMEN BEDEL YARIM MİLYAR DOLARA YAKIN

TMSF pazar analizi ve varlık değerleme raporları neticesinde ihale için oldukça güçlü bir taban fiyat belirledi. İhaleye girmek ve masada söz sahibi olmak isteyen yatırımcıların oldukça sıkı bir finansal yeterlilik testinden geçmesi gerekecek:

• Muhammen Bedel: Dev satış için belirlenen başlangıç bedeli 416 milyon 500 bin ABD doları olarak ilan edildi.

• Geçici Teminat: İhaleye katılmak isteyen şirketlerin, ciddiyet ve finansal güç göstergesi olarak 41 milyon 650 bin ABD doları tutarında teminat yatırmaları zorunlu kılındı.

• Şartname ve Tesis Ziyaret Bedeli: Yatırımcıların ihale şartnamesini inceleyebilmeleri veya satın alabilmeleri için 50 bin ABD doları ödemesi gerekiyor. Fabrika sahasını gezmek, teknik detayları incelemek ve "bilgi odası" (data room) sürecine dahil olmak isteyen firmaların ise ilave 100 bin ABD doları yatırması şart.

Bilgi Odası Süreci Başladı: Şirketin mali ve hukuki röntgenini çekmek isteyen ciddi alıcılar için Bilgi Odası, 10 Haziran 2026 ile 6 Temmuz 2026 tarihleri arasında erişime açık kalacak.