Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık olarak yayımlanan "menkul kıymet istatistikleri", yabancı yatırımcının Türk varlıklarına olan iştahında belirgin bir frenleme yaşandığını ortaya koydu.

5 Haziran ile sona eren haftalık verilere göre yurt dışında yerleşik kişiler sadece bir hafta içinde toplamda 1 milyar 136,5 milyon dolarlık (yaklaşık 1,14 milyar dolar) net çıkış gerçekleştirdi.

Piyasalardan nakde geçiş eğilimi gösteren yabancıların hem Borsa İstanbul’da hem de borçlanma araçlarında pozisyon azalttığı görüldü.

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EN BÜYÜK DARBE BORSAYA: HİSSE SENEDİNDE BÜYÜK SATIŞ

Açıklanan verilere göre yabancı yatırımcı, haftalık bazda en sert satışı hisse senedi piyasasında yaptı.

Yabancılar 5 Haziran haftasında tam 856,9 milyon dolarlık hisse senedi satışı gerçekleştirdi.

Bu satış dalgasıyla birlikte yabancıların elindeki toplam hisse senedi stoku, bir önceki haftaki 41 milyar 590,5 milyon dolar seviyesinden 40 milyar 632,5 milyon dolara geriledi.

TAHVİL VE ÖST CEPHESİNDE DE ÇIKIŞ HIZLANDI

Yabancı yatırımcının çıkış trendi sadece borsa ile sınırlı kalmadı. Devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) ve özel sektör tahvilleri (ÖST) de bu satış dalgasından nasibini aldı.

• DİBS (Devlet Tahvili): Yabancılar ilgili haftada 279,6 milyon dolarlık devlet tahvili sattı. Böylece yabancıların DİBS stoku 14 milyar 421,9 milyon dolardan 14 milyar 238,9 milyon dolara indi.

• ÖST (Özel Sektör Tahvili): Özel sektör borçlanma araçlarında ise 261,1 milyon dolarlık net çıkış yaşandı. ÖST stoku da 1 milyar 542,2 milyon dolar seviyesinden 1 milyar 272,5 milyon dolara çekildi.

Uzmanlar, haziran ayının ilk haftasında yaşanan bu 1,14 milyar dolarlık çıkışın, küresel piyasalardaki risk iştahının azalması veya yabancı yatırımcıların kâr realizasyonuna gitme isteğinden kaynaklanabileceğini belirtiyor.

Önümüzdeki haftalarda bu çıkış eğiliminin kalıcı bir trende dönüşüp dönüşmeyeceği ise yakından takip edilecek.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat SASA 2.58 14.017.572.359,35 % 3.2 17:14 ASTOR 285.75 13.103.699.475,50 % 0.26 17:14 ASELS 374.5 8.455.166.870,25 % -0.6 17:13 THYAO 293.25 8.140.412.664,75 % -0.76 17:13 AKBNK 65.85 7.401.606.328,65 % -0.38 17:14 Tüm Hisseler

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