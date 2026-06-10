Mayıs boyunca 253 farklı hisse senedinde işlem gerçekleştiren yabancı yatırımcıların toplam işlem hacmi 2,98 trilyon TL’ye yaklaşırken, genel görünüm net satış yönünde şekillendi.

Yabancı yatırımcılar geçen ay toplam 37,19 milyar TL tutarında net para çıkışı gerçekleştirdi. Bu durum, küresel piyasalardaki risk iştahı, yurt içi makroekonomik gelişmeler ve faiz beklentilerinin yatırımcı davranışları üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

ASTOR TOPLADILAR

Yabancı yatırımcılar bazı hisselerde güçlü alım iştahı sergileyerek seçici hareket etti.

Mayıs ayında en yüksek net yabancı alımı enerji ekipmanları üreticisi ASTOR’da gerçekleşti.

Hissede 3,21 milyar TL tutarında net alış yapılırken, işlem gören nominal miktar 10,24 milyon lot olarak kaydedildi.

ASTOR’u 2,68 milyar TL’lik net alımla IEYHO takip etti. Yabancı yatırımcıların ilgi gösterdiği diğer hisseler arasında 2,22 milyar TL ile KCHOL ve 1,96 milyar TL ile EREGL öne çıktı. Bu şirketler, yabancı fonların sanayi ve holding ağırlıklı tercihlerinin sürdüğüne işaret etti.

Listenin devamında KTLEV 1,52 milyar TL, CVKMD ise 1,38 milyar TL net yabancı alımıyla dikkat çekti. YEO Teknoloji (YEOTK) ve Migros (MGROS) hisseleri de sırasıyla 1,16 milyar TL ve 1,14 milyar TL tutarındaki net alımlarla yabancı yatırımcıların radarında yer aldı.

Öte yandan BİM (BIMAS) hissesi listede farklı bir görünüm sergiledi. Hissede yaklaşık 782 milyon TL tutarında alış gerçekleşmesine rağmen nominal bazda eksi değer dikkat çekti. TOFAŞ (TOASO) ise 770 milyon TL’lik net alışla ilk 10 içerisinde yer aldı.

Mayıs Ayında Yabancıların En Fazla Net Alım Yaptığı Hisseler



ASTOR: 3.211.390.524 TL

IEYHO: 2.675.179.767 TL

KCHOL: 2.215.254.404 TL

EREGL: 1.959.073.159 TL

KTLEV: 1.515.391.719 TL

CVKMD: 1.378.569.616 TL

YEOTK: 1.164.144.137 TL

MGROS: 1.140.309.075 TL

BIMAS: 782.074.780 TL

TOASO: 770.077.287 TL

Uzmanlar, yabancı yatırımcıların genel olarak satış tarafında kalmasına rağmen belirli sektör ve şirketlerde yoğunlaşan alımların önümüzdeki döneme ilişkin beklentiler açısından önemli sinyaller verdiğini belirtiyor.

Özellikle sanayi, enerji ve teknoloji odaklı hisselerde görülen yabancı ilgisinin, piyasanın yönü açısından yakından takip edilmesi gerektiği ifade ediliyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat ASTOR 286.25 10.164.646.210,75 % -4.26 15:58 ASELS 373.5 8.922.765.333,50 % 4.55 15:58 THYAO 295 6.996.290.978,00 % -0.59 15:58 EUPWR 96 6.524.809.192,15 % 9.28 15:58 GESAN 91.8 4.871.288.394,65 % 5.34 15:58 Tüm Hisseler

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