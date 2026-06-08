Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onay mekanizması tüm hızıyla çalışırken, yatırımcılar için süreçleri tamamlanan ve onay bekleyen şirketlerin güncel haritasını çıkardık. İşte iki ana başlıkta 2026 yılının bedelsiz sermaye artırımı ajandası:

1. ONAY SÜRECİNİ TAMAMLAYANLAR: 2026'DA BÖLÜNMESİ GERÇEKLEŞEN HİSSELER

2026 yılı içerisinde bedelsiz başvuruları SPK tarafından yeşil ışık alan ve hisse bölünme işlemlerini (tarih sırasına göre) tamamlayan şirketler şu şekilde:

• Kayseri Şeker Fabrikası (KAYSE): Yüzde 324,92 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı 30 Aralık 2025'te onaylandı ve 6 Ocak 2026'da bölünme gerçekleşti.

• Agrotech Yüksek Teknoloji (AGROT): Yüzde 100 bedelsiz oranıyla 7 Ocak 2026 tarihinde bölündü.

• Lider Faktoring (LIDFA): Yüzde 95 oranındaki ilk bedelsiz bölünmesini 14 Ocak 2026'da yaptı.

• Alarko GYO (ALGYO): Yüzde 600 oranındaki yüksek bedelsiz bölünmesi 15 Ocak 2026'da tamamlandı.

• Gimat Mağazacılık (GMTAS): Yüzde 101,07 bedelsiz oranıyla 16 Ocak 2026'da bölündü.

• Alves Kablo (ALVES): Yüzde 900 bedelsiz sermaye artırımı sonrası 20 Ocak 2026'da hisseler bölündü.

• QNB Bank (QNBTR): Yüzde 64,17 oranındaki artırımla 27 Ocak 2026'da bölünme sürecini tamamladı.

• Sodaş Sodyum (SODSN): Yüzde 700 bedelsiz oranı ile 29 Ocak 2026'da bölündü.

• Smart Güneş Enerjisi (SMRTG): Yüzde 200 oranındaki sermaye artırımı sonrası bölünme tarihi 29 Ocak 2026 oldu.

• Gen İlaç (GENIL): Yüzde 1400 gibi yüksek bir oranla 10 Şubat 2026 tarihinde bölündü.

• Büyük Şefler (BIGCH): Yüzde 400 bedelsiz oranıyla 11 Şubat 2026'da hisse bölünmesini gerçekleştirdi.

• Kızılbük GYO (KZBGY): Yüzde 233,33 oranındaki bedelsiz takvimi uyarınca 17 Şubat 2026'da bölündü.

• Rainbow Polikarbonat (RNPOL): Yüzde 1900 bedelsiz oranıyla 26 Şubat 2026'da işlem gördü.

• Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri (YAPRK): Yüzde 2000 bedelsiz bölünmesi 27 Şubat 2026'da tamamlandı.

• Link Bilgisayar (LINK): Yüzde 4000'lik dev yansıma sonrası 16 Mart 2026'da bölünme yaşandı.

• Creditwest Faktoring (CRDFA): Yüzde 200 oranı ile 31 Mart 2026'da bölündü.

• Euro Menkul Kıymet (EUYO) & Euro Trend (ETYAT) & Euro Kapital (EUKYO): Her üç şirket de yüzde 200 bedelsiz oranıyla 21 Nisan 2026'da eş zamanlı bölündü.

• Özyaşar Tel ve Galvanizleme (OZYSR): Yüzde 310 bedelsiz sermaye artırımı sonrası 24 Nisan 2026'da bölündü.

• Türk İlaç ve Serum (TRILC): Yüzde 540,89 oranındaki bedelsiz bölünme tarihi 27 Nisan 2026 oldu.

• Cem Zeytin (CEMZY): Yüzde 472,13 oranıyla 28 Nisan 2026'da sermaye artırımını tamamladı.

• Sümer Varlık Yönetim (SMRVA): Yüzde 408,47 bedelsiz bölünmesi 29 Nisan 2026'da yapıldı.

• Merko Gıda (MERKO): Yüzde 638,33 bedelsiz oranıyla 5 Mayıs 2026'da bölündü.

• A1 Yenilenebilir Enerji (A1YEN): Yüzde 990,91 oranıyla 8 Mayıs 2026'da bölünme sürecini geride bıraktı.

• Frigo-Pak Gıda (FRIGO): Yüzde 188,91 bedelsiz oranı ile 13 Mayıs 2026'da işlem gördü.

• Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS): Yüzde 100 bedelsiz sermaye artırımı sonrasında 14 Mayıs 2026'da bölündü.

• IC Enterra (ENTRA): Yüzde 100 oranındaki bedelsiz bölünmesi 1 Haziran 2026'da gerçekleşti.

• Hedef Holding (HEDEF): Yüzde 53,88 oranı ile 3 Haziran 2026'da bölünme takvimini tamamladı.

• Ulusal Faktoring (ULUFA): Yüzde 100 bedelsiz başvurusu 5 Haziran 2026'da SPK tarafından onaylandı; bölünme tarihi önümüzdeki günlerde netleşecek.

2. GÖZLER KURULDA: SPK'DAN BEDELSİZ ONAYI BEKLEYEN ŞİRKETLER

Şirket yönetim kurullarında bedelsiz kararı alınıp, SPK’ya resmi başvurusunu ileten ve şu an onay sırasında bekleyen güncel şirketler listesi ise oldukça zengin:

Yüzde 1000 ve Üzeri Dev Bedelsiz Adayları



• Tera Yatırım (TERA): Yüzde 4000 oranında bedelsiz kararı alarak 20 Mayıs 2026'da SPK'ya başvurdu.

• Akın Tekstil (ATEKS): Yüzde 2023,80 bedelsiz sermaye artırımı kararı 16 Aralık 2025'te alındı.

• Destek Finans Faktoring (DSTKF): Yüzde 1679 oranında bedelsiz kararı bulunuyor.

• İZ Yatırım Holding (IZINV): Yüzde 1327,55 oranındaki artırım için 8 Mayıs 2026'da SPK kapısı çalındı.

• Plastikkart (PKART): Yüzde 1218,68 bedelsiz oranıyla 27 Şubat 2026'da kurula başvurdu.

• Odine Teknoloji (ODINE): Yüzde 1212,21 bedelsiz talebiyle 17 Nisan 2026'da resmi süreci başlattı.

• Altınkılıç Gıda (ALKLC): Yüzde 1100 bedelsiz sermaye artırımı kararı 22 Mayıs 2026'da alındı.

• Casa Emtia (CASA): Yüzde 1000 oranında bedelsiz artırım kararı masada bekliyor.

• Gezinomi (GZNMI): Yüzde 1000 bedelsiz oranıyla 7 Kasım 2025'te kurula müracaat etti.

• SDT Uzay ve Savunma (SDTTR): Yüzde 1000 bedelsiz talebini 21 Nisan 2026'da SPK'ya iletti.

Diğer Dikkat Çeken Bedelsiz Başvuruları



• Rubenis Tekstil (RUBNS): Yüzde 900 bedelsiz talebini (26 Mart revizeli) 28 Ocak 2026'da SPK'ya sundu.

• Bilici Yatırım (BLCYT): Yüzde 900 oranında bedelsiz başvurusu 4 Haziran 2026 gibi çok yakın bir tarihte yapıldı.

• Mega Metal (MEGMT): Yüzde 860 bedelsiz talebiyle 3 Haziran 2026'da SPK'ya başvurdu.

• Akfen İnşaat (AKFIS): Yüzde 500 oranı için 22 Mayıs 2026'da kurula müracaat edildi.

• İş Girişim (ISGSY): Yüzde 487,89 bedelsiz oranıyla 2 Nisan 2026'da SPK sürecine girdi.

• Goodyear (GOODY): Yüzde 462,96 oranındaki bedelsiz başvurusu 20 Nisan 2026'da yapıldı.

• Derlüks Yatırım Holding (DERHL): Yüzde 401,40 bedelsiz sermaye artırımı kararı 5 Haziran 2026'da taze olarak alındı.

• Reeder Teknoloji (REEDR): Yüzde 300 bedelsiz oranı için 19 Eylül 2025'te revize başvuru yapıldı.

• Onur Yüksek Teknoloji (ONRYT): Yüzde 300 bedelsiz oranıyla 14 Nisan 2026'da kurula gitti.

• Reysaş GYO (RYGYO): Yüzde 250 oranında bedelsiz kararı 20 Nisan 2026'da tescillendi.

• Katılımevim (KTLEV): Yüzde 238,16 bedelsiz talebi 6 Nisan 2026'da SPK'ya taşındı.

• Ayes Çelik Hasır (AYES): Yüzde 233,33 bedelsiz oranıyla 21 Mayıs 2026'da müracaat etti.

• Mlp Sağlık / Medicana (MPARK): Yüzde 200 bedelsiz başvurusu kurul onay sırasında yer alıyor.

• Mercan Kimya (MERCN): Yüzde 200 oranı için 4 Mayıs 2026'da resmi başvuru sağlandı.

• Bursa Çimento (BUCIM): Yüzde 166,66 bedelsiz oranıyla 11 Şubat 2026'da müracaat sağladı.

• Türkiye Sigorta (TURSG): Yüzde 100 bedelsiz vizesi almak için 14 Nisan 2026'da başvurdu.

• YEO Teknoloji (YEOTK): Yüzde 133,80 bedelsiz oranıyla 13 Mayıs 2026'da başvuru gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul'da listelenen bu şirketlerin onay süreçleri tamamlandıkça, SPK bültenleri aracılığıyla kesinleşen bölünme tarihleri kamuoyuna ilan edilmeye devam edecek.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 297.25 11.664.519.069,25 % 0.08 18:10 AKBNK 66.9 11.190.180.993,15 % 3.72 18:10 ASELS 368 10.397.444.673,50 % 1.38 18:10 ASTOR 308 8.836.023.325,00 % -2.84 18:10 SASA 2.59 8.646.368.123,02 % 4.02 18:10 Tüm Hisseler

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