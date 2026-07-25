Google Haberler

Borsa İstanbul'da aracı kurumların haftalık hisse hareketleri yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Tera Yatırım, haftayı 18 milyar 468 milyon 775 bin 254 TL net alımla tamamladı.

Tera Yatırım, 20-24 Temmuz haftasında yaklaşık 18,47 milyar TL net alım gerçekleştirdi. Kurumun en fazla alım yaptığı hisseler PEKGY, DAPGM ve PSGYO olurken, satış tarafında ise EREGL, HEKTS ve OZGYO öne çıktı.

EN FAZLA ALIM YAPILAN HİSSELER

Hafta boyunca Tera Yatırım'ın en yüksek net alım yaptığı hisse Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (PEKGY) oldu. Kurum bu hissede 127,63 milyon lot net alım gerçekleştirirken, ortalama maliyet 14,947 TL olarak kaydedildi.

Hisse Net Alım (Lot) Portföy Payı Ortalama Maliyet (TL)
PEKGY 127.631.169 %18,80 14,947
DAPGM 122.315.705 %18,02 9,919
PSGYO 112.649.418 %16,60 3,870
TSPOR 67.163.920 %9,89 0,951
BIGEN 56.275.871 %8,29 111,134

Tera Yatırım ın bu hafta alıp sattığı hisseler belli oldu, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

EN FAZLA SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Haftalık işlemlerde en yüksek net satış ise Ereğli Demir ve Çelik (EREGL) hissesinde gerçekleşti. Tera Yatırım, hissede 5,26 milyon lot net satış yaptı.

Hisse Net Satış (Lot) Portföy Payı Ortalama Maliyet (TL)
EREGL 5.258.815 %12,11 43,086
HEKTS 3.465.060 %7,98 3,018
OZGYO 2.857.526 %6,58 3,443
ASTOR 2.189.114 %5,04 302,686
ANSGR 2.150.338 %4,95 27,294

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'nin altın kuşağı ortaya çıktı! 11 ilde servet yatıyorTürkiye'nin altın kuşağı ortaya çıktı! 11 ilde servet yatıyor
BofA'nın radarındaki hisseler belli oldu! SASA ilk sırada BofA'nın radarındaki hisseler belli oldu! SASA ilk sırada

Google Haberler