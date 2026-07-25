Borsa İstanbul'da aracı kurumların haftalık hisse hareketleri yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Tera Yatırım, haftayı 18 milyar 468 milyon 775 bin 254 TL net alımla tamamladı.
Tera Yatırım, 20-24 Temmuz haftasında yaklaşık 18,47 milyar TL net alım gerçekleştirdi. Kurumun en fazla alım yaptığı hisseler PEKGY, DAPGM ve PSGYO olurken, satış tarafında ise EREGL, HEKTS ve OZGYO öne çıktı.
EN FAZLA ALIM YAPILAN HİSSELER
Hafta boyunca Tera Yatırım'ın en yüksek net alım yaptığı hisse Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (PEKGY) oldu. Kurum bu hissede 127,63 milyon lot net alım gerçekleştirirken, ortalama maliyet 14,947 TL olarak kaydedildi.
|Hisse
|Net Alım (Lot)
|Portföy Payı
|Ortalama Maliyet (TL)
|PEKGY
|127.631.169
|%18,80
|14,947
|DAPGM
|122.315.705
|%18,02
|9,919
|PSGYO
|112.649.418
|%16,60
|3,870
|TSPOR
|67.163.920
|%9,89
|0,951
|BIGEN
|56.275.871
|%8,29
|111,134
Kaynak: ForInvest
EN FAZLA SATIŞ YAPILAN HİSSELER
Haftalık işlemlerde en yüksek net satış ise Ereğli Demir ve Çelik (EREGL) hissesinde gerçekleşti. Tera Yatırım, hissede 5,26 milyon lot net satış yaptı.
|Hisse
|Net Satış (Lot)
|Portföy Payı
|Ortalama Maliyet (TL)
|EREGL
|5.258.815
|%12,11
|43,086
|HEKTS
|3.465.060
|%7,98
|3,018
|OZGYO
|2.857.526
|%6,58
|3,443
|ASTOR
|2.189.114
|%5,04
|302,686
|ANSGR
|2.150.338
|%4,95
|27,294
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.