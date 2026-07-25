Tera Yatırım, 20-24 Temmuz haftasında yaklaşık 18,47 milyar TL net alım gerçekleştirdi. Kurumun en fazla alım yaptığı hisseler PEKGY, DAPGM ve PSGYO olurken, satış tarafında ise EREGL, HEKTS ve OZGYO öne çıktı.

EN FAZLA ALIM YAPILAN HİSSELER

Hafta boyunca Tera Yatırım'ın en yüksek net alım yaptığı hisse Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (PEKGY) oldu. Kurum bu hissede 127,63 milyon lot net alım gerçekleştirirken, ortalama maliyet 14,947 TL olarak kaydedildi.

Hisse Net Alım (Lot) Portföy Payı Ortalama Maliyet (TL) PEKGY 127.631.169 %18,80 14,947 DAPGM 122.315.705 %18,02 9,919 PSGYO 112.649.418 %16,60 3,870 TSPOR 67.163.920 %9,89 0,951 BIGEN 56.275.871 %8,29 111,134

Kaynak: ForInvest

EN FAZLA SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Haftalık işlemlerde en yüksek net satış ise Ereğli Demir ve Çelik (EREGL) hissesinde gerçekleşti. Tera Yatırım, hissede 5,26 milyon lot net satış yaptı.

Hisse Net Satış (Lot) Portföy Payı Ortalama Maliyet (TL) EREGL 5.258.815 %12,11 43,086 HEKTS 3.465.060 %7,98 3,018 OZGYO 2.857.526 %6,58 3,443 ASTOR 2.189.114 %5,04 302,686 ANSGR 2.150.338 %4,95 27,294

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.