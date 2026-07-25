Borsa İstanbul'da son dönemde halka arz edilen şirketlerin haftalık performansları yatırımcıların yakın takibinde kalmaya devam ediyor. Bu hafta en güçlü yükselişler ISVEA ve SARAE hisselerinde görülürken, bazı halka arzlar ise haftayı kayıpla tamamladı.

Borsa İstanbul'da son haftalarda işlem görmeye başlayan halka arz hisselerinde hareketlilik devam ediyor. Haftalık bazda en yüksek getiriyi İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş. (ISVEA) ile Şa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş. (SARAE) sağlarken, işlem görmeye başladıkları tarihten itibaren en yüksek getiriler de yine bu iki hisse ile Beta Enerji (BETAE)'de görüldü.

Şirket Kod İşlem Görmeye Başlama Tarihi Halka Arz Fiyatı (TL) Haftalık Değişim Haftalık Kapanış (TL) Halka Arzdan Bu Yana Getiri Orzaks İlaç ve Kimya ORZAX 7 Temmuz 69,00 %1,69 102,00 %47,83 Beta Enerji ve Teknoloji BETAE 1 Temmuz 40,00 %1,38 92,00 %130,00 Soho Giyim ve Enerji SOHOE 6 Temmuz 15,00 -%4,11 12,38 -%17,47 Golda Gıda GOLDA 8 Temmuz 9,20 -%4,41 17,11 %85,98 Ekim Turizm (Intercity) EKIM 9 Temmuz 30,26 -%5,37 22,22 -%26,57 İsvea Seramik ISVEA 10 Temmuz 20,90 %60,90 44,28 %111,87 Saat ve Saat SSAAT 16 Temmuz 56,00 %1,76 46,16 -%17,57 Şa-Ra Enerji SARAE 17 Temmuz 70,00 %60,78 123,80 %76,86

ISVEA VE SARAE HAFTAYA DAMGA VURDU

Haftalık performanslara bakıldığında ISVEA hisseleri yüzde 60,90, SARAE hisseleri ise yüzde 60,78 yükselerek yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı.

Buna karşılık haftanın en fazla değer kaybeden halka arz hissesi yüzde 5,37 ile EKIM olurken, GOLDA yüzde 4,41, SOHOE ise yüzde 4,11 geriledi.

HALKA ARZDAN BU YANA EN YÜKSEK GETİRİ BETAE'DE

İşlem görmeye başladıkları tarihten bugüne kadar olan performanslar incelendiğinde ise Beta Enerji (BETAE) yüzde 130 ile yatırımcısına en yüksek getiriyi sağlayan halka arz oldu.

BETAE'yi yüzde 111,87 ile ISVEA, yüzde 85,98 ile GOLDA, yüzde 76,86 ile SARAE ve yüzde 47,83 ile ORZAX takip etti.

Öte yandan SOHOE, EKIM ve SSAAT hisseleri ise halka arz fiyatlarının altında işlem görmeye devam ederek yatırımcısına sırasıyla %17,47, %26,57 ve %17,57 oranında kayıp yaşattı.

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