Borsa İstanbul'da işlem yapan aracı kurumların haftalık işlemleri yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. İş Yatırım'ın en fazla alım satım yaptığı hisseler belli oldu.
İş Yatırım, 20-24 Temmuz haftasında yaklaşık 4,25 milyar TL net satış gerçekleştirdi. Aracı kurumun en fazla alım yaptığı hisseler arasında İş Bankası, Adese ve Trabzonspor yer alırken, en yoğun satış ise DAP Gayrimenkul, SASA ve Türkiye Sigorta hisselerinde görüldü.
İş Yatırım'ın verilerine göre kurum, haftayı 4 milyar 248 milyon 369 bin 666 TL net satışla tamamladı.
EN FAZLA ALIM YAPILAN HİSSELER
Hafta boyunca İş Yatırım'ın en yüksek net alım yaptığı hisse İş Bankası C (ISCTR) oldu. Kurum bu hissede 55,9 milyon lot net alım gerçekleştirirken, ortalama maliyet 13,216 TL olarak gerçekleşti.
|Hisse
|Net Alım (Lot)
|Portföy Payı
|Ortalama Maliyet (TL)
|ISCTR
|55.899.816
|%13,97
|13,216
|ADESE
|22.071.590
|%5,52
|0,929
|TSPOR
|13.230.496
|%3,31
|0,969
|TUKAS
|12.118.046
|%3,03
|2,123
|YKBNK
|10.926.164
|%2,73
|32,852
Kaynak: ForInvest
EN FAZLA SATIŞ YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net Satış (Lot)
|Portföy Payı
|Ortalama Maliyet (TL)
|DAPGM
|135.968.927
|%11,14
|9,779
|SASA
|68.445.461
|%5,61
|2,635
|TURSG
|42.006.993
|%3,44
|6,785
|IZENR
|33.569.007
|%2,75
|9,705
|PSGYO
|30.825.425
|%2,53
|3,758
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