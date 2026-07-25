İş Yatırım, 20-24 Temmuz haftasında yaklaşık 4,25 milyar TL net satış gerçekleştirdi. Aracı kurumun en fazla alım yaptığı hisseler arasında İş Bankası, Adese ve Trabzonspor yer alırken, en yoğun satış ise DAP Gayrimenkul, SASA ve Türkiye Sigorta hisselerinde görüldü.

İş Yatırım'ın verilerine göre kurum, haftayı 4 milyar 248 milyon 369 bin 666 TL net satışla tamamladı.

EN FAZLA ALIM YAPILAN HİSSELER

Hafta boyunca İş Yatırım'ın en yüksek net alım yaptığı hisse İş Bankası C (ISCTR) oldu. Kurum bu hissede 55,9 milyon lot net alım gerçekleştirirken, ortalama maliyet 13,216 TL olarak gerçekleşti.

Hisse Net Alım (Lot) Portföy Payı Ortalama Maliyet (TL) ISCTR 55.899.816 %13,97 13,216 ADESE 22.071.590 %5,52 0,929 TSPOR 13.230.496 %3,31 0,969 TUKAS 12.118.046 %3,03 2,123 YKBNK 10.926.164 %2,73 32,852

Kaynak: ForInvest

EN FAZLA SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Satış (Lot) Portföy Payı Ortalama Maliyet (TL) DAPGM 135.968.927 %11,14 9,779 SASA 68.445.461 %5,61 2,635 TURSG 42.006.993 %3,44 6,785 IZENR 33.569.007 %2,75 9,705 PSGYO 30.825.425 %2,53 3,758

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