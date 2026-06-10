Borsa İstanbul'da havacılık sektörünün önde gelen şirketleri Türk Hava Yolları (THYAO), Pegasus (PGSUS) ve TAV Havalimanları (TAVHL) için 10 Haziran 2026 tarihinde yeni hedef fiyat raporları yayımlandı.

Açıklanan raporlarda hisseler için dikkat çekici yükseliş potansiyelleri öne çıktı.

THYAO İÇİN YENİ HEDEF FİYAT

İnfo Yatırım, THYAO hisseleri için 373,25 TL hedef fiyat açıklarken tavsiyesini "Endekse Paralel Getiri" olarak belirledi. Kurumun hedef fiyatı mevcut fiyata göre yüzde 25,89 prim potansiyeline işaret etti.

PEGASUS HİSSELERİ İÇİN HEDEF FİYATLAR

İnfo Yatırım, Pegasus hisseleri için 218,50 TL hedef fiyat belirledi. Açıklanan hedef fiyat mevcut seviyeye göre yüzde 30,29 prim potansiyeli ortaya koydu.

TAV HAVALİMANLARI İÇİN DİKKAT ÇEKEN BEKLENTİ

Garanti Yatırım, TAV Havalimanları için 448,00 TL hedef fiyat açıklarken tavsiyesini "Endeks Üstü Getiri" olarak duyurdu. Kurumun hedef fiyatı hissede yüzde 70,67 prim potansiyeline işaret etti.

İnfo Yatırım ise TAVHL için 423,70 TL hedef fiyat belirledi. Kurumun hedef fiyatına göre hissede yüzde 61,41 yükseliş potansiyeli bulunuyor.

10 Haziran'da açıklanan raporlarda en yüksek prim potansiyeli yüzde 70,67 ile TAV Havalimanları için öngörülürken, Pegasus ve Türk Hava Yolları için de güçlü yükseliş beklentileri dikkat çekti.

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