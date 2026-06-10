Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) hisseleri için 10 Haziran 2026 tarihinde çok sayıda aracı kurum tarafından yeni hedef fiyat raporları yayımlandı. Kurumların açıkladığı hedef fiyatlar son kapanış olan 43,84'ün üzerine gerçekleşirken, en yüksek hedef fiyat 69,00 TL olarak belirlendi.

İŞ YATIRIM DAHİL 11 ARACI KURUMDAN YENİ HEDEF FİYATLAR

-Ak Yatırım, MAVI için 69,00 TL hedef fiyat açıklarken, mevcut fiyata göre %57,39 prim potansiyeli öngördü ve tavsiyesini "Endeks Üstü Getiri" olarak belirledi.

-Gedik Yatırım, 69,00 TL hedef fiyat ile %57,39 prim potansiyeli hesapladı ve "Endeks Üstü Getiri" tavsiyesi verdi.

-Yapı Kredi Yatırım, 65,76 TL hedef fiyat açıklarken hissede %50,00 yükseliş potansiyeli gördü ve "Al" tavsiyesini sürdürdü.

-İş Yatırım, 65,76 TL hedef fiyat ile %50,00 prim potansiyeli öngörerek "Al" tavsiyesi verdi.

-Yatırım Finansman, 65,00 TL hedef fiyat belirlerken %48,27 prim potansiyeli hesapladı ve "Endeks Üstü Getiri" tavsiyesinde bulundu.

-Halk Yatırım, 63,40 TL hedef fiyat ile %44,62 prim potansiyeli öngördü ve "Al" tavsiyesi verdi.

-Ahlatcı Yatırım, 62,22 TL hedef fiyat açıklarken hissede %41,93 yükseliş potansiyeli gördü ve "Al" tavsiyesini paylaştı.

-Marbaş Menkul, 62,22 TL hedef fiyat ile %41,93 prim potansiyeli hesapladı ve "Al" tavsiyesi verdi.

-Deniz Yatırım, 61,23 TL hedef fiyat açıklarken %39,67 prim potansiyeli öngördü ve "Al" tavsiyesinde bulundu.

-Alnus Yatırım, 58,28 TL hedef fiyat ile %32,94 yükseliş potansiyeli hesapladı ve "Al" tavsiyesi verdi.

-Kuveyt Türk Yatırım, 56,00 TL hedef fiyat açıklarken hissede %27,74 prim potansiyeli öngördü ve tavsiyesini "Tut" olarak belirledi..

EN YÜKSEK HEDEF FİYAT 69 TL

Açıklanan raporlarda en yüksek hedef fiyat 69,00 TL ile Ak Yatırım ve Gedik Yatırım tarafından verildi. Bu hedef fiyatlar, 43,84 TL seviyesindeki son kapanış fiyatına göre yaklaşık yüzde 57,39 yükseliş potansiyeline işaret etti.

Kurumların açıkladığı hedef fiyatların ortalaması ise yaklaşık 63,44 TL seviyesinde gerçekleşti. Buna göre ortalama hedef fiyat, mevcut hisse fiyatına göre yaklaşık yüzde 44,7 prim potansiyeli ortaya koyuyor.

MAVI hisseleri için açıklanan raporların büyük bölümünde "Al" ve "Endeks Üstü Getiri" tavsiyelerinin öne çıkması dikkat çekti.

MAVI hissesinde PD/DD oranı 2,25 olurken F/K oranı ise 15,24 seviyesinde.

BİLANÇO AÇIKLANDI! NET DÖNEM KARI 543 MİLYON TL OLDU

Mavi'nin hedef fiyat raporları, şirketin açıkladığı ilk çeyrek finansal sonuçlarının ardından geldi. Şirket, enflasyon muhasebesine göre düzenlenmiş 1 Şubat-30 Nisan 2026 döneminde konsolide gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre %2 düşüşle 12 milyar 701 milyon TL olarak açıklarken, net dönem kârı 543 milyon TL oldu. Jeopolitik gelişmeler ve makroekonomik belirsizliklerin etkili olduğu dönemde şirketin operasyonel performansı aracı kurumların değerlendirmelerinde yakından takip edildi.

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