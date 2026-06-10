Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI), 10 Haziran 2025 tarihinde yönetim kurulu kararıyla başlattığı pay geri alım sürecini tam bir yıl sonra, 10 Haziran 2026 itibarıyla sonlandırdığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Şirket hem hisse fiyatını desteklemek hem de ortaklarına katma değer yaratmak amacıyla yürüttüğü programın tüm detaylarını ve bundan sonraki yol haritasını yatırımcılarıyla paylaştı.

BİR YILDA 575 MİLYON TL'LİK ALIM YAPILDI

Mavi Giyim'in paylaştığı verilere göre bir yıllık süreçte piyasadan toplanan hisselerin bilançosu şu şekilde gerçekleşti:

• Toplam Geri Alınan Pay Sayısı: 14.512.000 adet (B Grubu)

• Toplam Nominal Tutar: 14.512.000 TL

• Ağırlıklı Ortalama Alım Fiyatı: 39,6228 TL

• Toplam Kullanılan Fon: 575.005.862,28 TL

• Geri Alımların Sermayeye Oranı: Yüzde 1,83

Söz konusu işlemler; Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) ilgili tebliğleri, 2025 yılı mart ayında alınan ilke kararları ve yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde şeffaf bir şekilde yürütüldü.

ALINAN HİSSELER İPTAL EDİLİYOR: SERMAYE AZALTILACAK

Haberin yatırımcılar adına en dikkat çekici kısmı ise geri alınan payların geleceği oldu. Mavi Giyim, daha önce 17 Mart 2026'da sinyalini verdiği planı resmileştirdi.

Şirket, geri alınan ve şirket sermayesinin yüzde 1,83'üne denk gelen 14,5 milyon adet payın tamamını, fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı yöntemiyle iptal edeceğini duyurdu.

YATIRIMCI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Şirketlerin geri aldığı payları iptal ederek sermaye azaltımına gitmesi, piyasadaki toplam hisse senedi sayısını azaltır.

Şirket kasasından yeni bir para çıkışı olmadan gerçekleşecek bu işlem, mevcut ortakların hisse başına düşen kârlılık ve sahiplik oranını teorik olarak artırdığı için genellikle piyasa tarafından pozitif bir gelişme olarak algılanır.

Mavi Giyim, söz konusu sermaye azaltımı sürecine ilişkin gelişmelerin ve yönetim kurulu kararlarının önümüzdeki dönemde ayrıca kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

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