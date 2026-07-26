Aracı kurumlar geçtiğimiz hafta 7 hisse için hedef fiyat açıkladı. En yüksek potansiyel getiri %65,44 olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da aracı kurumların hedef fiyat raporları yatırımcıların yakın takibinde yer almayı sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta demir-çelik, rafineri, sigorta, çimento ve perakende sektörlerinden birçok şirket için yeni hedef fiyat açıklanırken, bazı hisselerde yüzde 60'ın üzerinde getiri potansiyeli dikkat çekti.
İşte 21-25 Temmuz haftasında hedef fiyat açıklanan hisseler ve aracı kurum raporları...
KCAER İÇİN YENİ HEDEF FİYAT
Garanti Yatırım, Kocaer Çelik (KCAER) hissesi için hedef fiyatını 21,40 TL olarak belirledi.
|Aracı Kurum
|Son Fiyat
|Hedef Fiyat
|Potansiyel Getiri
|Tavsiye
|Rapor Tarihi
|Garanti Yatırım
|15,00 TL
|21,40 TL
|%42,67
|Endeks üstü getiri
|23 Temmuz 2026
TUPRS İÇİN YENİ HEDEF FİYAT
Garanti Yatırım, Tüpraş (TUPRS) hissesi için hedef fiyatını 367,30 TL olarak açıkladı.
|Aracı Kurum
|Son Fiyat
|Hedef Fiyat
|Potansiyel Getiri
|Tavsiye
|Rapor Tarihi
|Garanti Yatırım
|304,25 TL
|367,30 TL
|%20,72
|Endeks paralel getiri
|23 Temmuz 2026
TURSG'DE BİLANÇO SONRASI HEDEF FİYATLAR GÜNCELLENDİ
Türkiye Sigorta (TURSG), 2026 yılının ilk yarısında 13,5 milyar TL net dönem kârı açıkladı. Şirketin net kârı geçen yılın aynı dönemine göre %44 artarken, ikinci çeyrek net kârı 7,04 milyar TL oldu. Prim üretimi ise yıllık bazda %30 yükseldi.
Bilançonun ardından aracı kurumların açıkladığı hedef fiyatlar şöyle oldu:
|Aracı Kurum
|Hedef Fiyat
|Tavsiye
|Potansiyel Getiri
|GCM Yatırım
|11,30 TL
|-
|%65,44
|İş Yatırım
|11,21 TL
|Al
|%64,13
|Garanti BBVA Yatırım
|11,00 TL
|Endeks üstü getiri
|%61,05
|Deniz Yatırım
|10,70 TL
|Al
|%56,66
|Alnus Yatırım
|10,61 TL
|Al
|%55,34
|Tera Yatırım
|10,55 TL
|Endeks üstü getiri
|%54,46
|PhillipCapital
|10,50 TL
|Endeks üstü getiri
|%53,73
|Pusula Yatırım
|10,44 TL
|Al
|%52,85
|Ak Yatırım
|10,25 TL
|Endeks üstü getiri
|%50,07
|Yapı Kredi Yatırım
|9,50 TL
|Al
|%39,09
CIMSA İÇİN YENİ HEDEF FİYAT
PhillipCapital, Çimsa (CIMSA) hissesi için hedef fiyatını 71,50 TL olarak açıkladı.
Son fiyat: 49,64 TL
Hedef fiyat: 71,50 TL
Potansiyel getiri: %44,04
Tavsiye: Endeks üstü getiri
Rapor tarihi: 21 Temmuz 2026
CITIGROUP PERAKENDE HİSSELERİNDE HEDEF FİYATLARINI KORUDU
Citigroup, perakende sektörüne ilişkin değerlendirmesinde hedef fiyatlarını değiştirmedi.
|Hisse
|Hedef Fiyat
|Tavsiye
|MGROS
|820 TL
|AL
|SOKM
|80 TL
|AL
|BIMAS
|480 TL
|AL
GÖZLER YENİ HEDEF FİYAT RAPORLARINDA
Bilanço sezonunun hız kazanmasıyla birlikte aracı kurumlardan gelecek yeni hedef fiyat raporlarının da artması bekleniyor. Özellikle ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklayacak şirketler için yayımlanacak analizler ve hedef fiyat revizyonları, yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.
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