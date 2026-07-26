Borsa İstanbul'da aracı kurumların hedef fiyat raporları yatırımcıların yakın takibinde yer almayı sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta demir-çelik, rafineri, sigorta, çimento ve perakende sektörlerinden birçok şirket için yeni hedef fiyat açıklanırken, bazı hisselerde yüzde 60'ın üzerinde getiri potansiyeli dikkat çekti.

İşte 21-25 Temmuz haftasında hedef fiyat açıklanan hisseler ve aracı kurum raporları...

KCAER İÇİN YENİ HEDEF FİYAT

Garanti Yatırım, Kocaer Çelik (KCAER) hissesi için hedef fiyatını 21,40 TL olarak belirledi.

Aracı Kurum Son Fiyat Hedef Fiyat Potansiyel Getiri Tavsiye Rapor Tarihi Garanti Yatırım 15,00 TL 21,40 TL %42,67 Endeks üstü getiri 23 Temmuz 2026

TUPRS İÇİN YENİ HEDEF FİYAT

Garanti Yatırım, Tüpraş (TUPRS) hissesi için hedef fiyatını 367,30 TL olarak açıkladı.

Aracı Kurum Son Fiyat Hedef Fiyat Potansiyel Getiri Tavsiye Rapor Tarihi Garanti Yatırım 304,25 TL 367,30 TL %20,72 Endeks paralel getiri 23 Temmuz 2026

TURSG'DE BİLANÇO SONRASI HEDEF FİYATLAR GÜNCELLENDİ

Türkiye Sigorta (TURSG), 2026 yılının ilk yarısında 13,5 milyar TL net dönem kârı açıkladı. Şirketin net kârı geçen yılın aynı dönemine göre %44 artarken, ikinci çeyrek net kârı 7,04 milyar TL oldu. Prim üretimi ise yıllık bazda %30 yükseldi.

Bilançonun ardından aracı kurumların açıkladığı hedef fiyatlar şöyle oldu:

Aracı Kurum Hedef Fiyat Tavsiye Potansiyel Getiri GCM Yatırım 11,30 TL - %65,44 İş Yatırım 11,21 TL Al %64,13 Garanti BBVA Yatırım 11,00 TL Endeks üstü getiri %61,05 Deniz Yatırım 10,70 TL Al %56,66 Alnus Yatırım 10,61 TL Al %55,34 Tera Yatırım 10,55 TL Endeks üstü getiri %54,46 PhillipCapital 10,50 TL Endeks üstü getiri %53,73 Pusula Yatırım 10,44 TL Al %52,85 Ak Yatırım 10,25 TL Endeks üstü getiri %50,07 Yapı Kredi Yatırım 9,50 TL Al %39,09

CIMSA İÇİN YENİ HEDEF FİYAT

PhillipCapital, Çimsa (CIMSA) hissesi için hedef fiyatını 71,50 TL olarak açıkladı.

Son fiyat: 49,64 TL

Hedef fiyat: 71,50 TL

Potansiyel getiri: %44,04

Tavsiye: Endeks üstü getiri

Rapor tarihi: 21 Temmuz 2026

CITIGROUP PERAKENDE HİSSELERİNDE HEDEF FİYATLARINI KORUDU

Citigroup, perakende sektörüne ilişkin değerlendirmesinde hedef fiyatlarını değiştirmedi.

Hisse Hedef Fiyat Tavsiye MGROS 820 TL AL SOKM 80 TL AL BIMAS 480 TL AL

GÖZLER YENİ HEDEF FİYAT RAPORLARINDA

Bilanço sezonunun hız kazanmasıyla birlikte aracı kurumlardan gelecek yeni hedef fiyat raporlarının da artması bekleniyor. Özellikle ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklayacak şirketler için yayımlanacak analizler ve hedef fiyat revizyonları, yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

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