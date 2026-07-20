Küresel yatırım bankası Citigroup, Borsa İstanbul'da işlem gören organize perakende sektörünün önde gelen şirketleri Migros (MGROS), Şok Marketler (SOKM) ve BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS) için hazırladığı güncel değerlendirme raporunu yayımladı.

Banka, üç şirketin de güçlü operasyonel performansını ve pazar payını koruduğunu belirterek "AL" tavsiyesini sürdürdü. Citigroup ayrıca hedef fiyatlarında da herhangi bir değişikliğe gitmedi.

CITIGROUP HEDEF FİYATLARINI DEĞİŞTİRMEDİ

Rapora göre yatırım bankası, daha önce açıkladığı hedef fiyat seviyelerini korudu.

Hisse Hedef Fiyat Tavsiye MGROS 820 TL "AL" SOKM 80 TL "AL" BIMAS 480 TL "AL"

NEDEN ÖNEMLİ?

Citigroup'un hedef fiyatlarını ve "AL" tavsiyesini koruması, kurumun Migros, BİM ve ŞOK'un önümüzdeki dönemde de operasyonel performansına güvendiğini gösteriyor. Aracı kurum raporları yatırım kararlarında tek başına belirleyici olmasa da özellikle yabancı yatırımcıların bakış açısını göstermesi açısından yakından takip ediliyor.

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