Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde son 52 haftalık dönem mercek altına alındığında, yatırımcılar için oldukça seçici bir dönemin geride kaldığı görülüyor.

Endeks genel olarak pozitif bir grafik çizse de hisselerin büyük bir bölümünün sınırlı getirilerde kaldığı, endeks ortalamasını aşarak reel kazanç sunan şirket sayısının ise oldukça sınırlı olduğu dikkat çekiyor.

Saat 12.30 itibarıyla BIST 100 endeksi 13.730 puan seviyesinde dengelenmiş durumda.

Son bir yılda yatırımcısına yüzde 42,34 oranında bir getiri sağlayan endeks, bu zaman zarfında en düşük 9.065,17 puanı görürken, test ettiği zirve seviye ise 15.204,92 puan olarak kayıtlara geçti.

Endeksteki bu yıllık seyir içinde, bazı hisseler sıra dışı rallilerle yatırımcısını zengin ederken, bazı popüler hisseler ise sert düşüşlerle hayal kırıklığı yarattı.

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KTLEV'DEN YATIRIMCISINA YÜZDE 2000'LİK SÜRPRİZ RALLİ

Endeks genelinde 76 hisse yıllık bazda yüzde 2 ve üzerinde getiri sağlamayı başarırken, yüzde 50 ve üzerinde kazanç sunan şirket sayısı 30 civarında kaldı. Yıllık bazda yüzde 100'ün üzerinde prim yapan elit şirket sayısı ise 15 ile sınırlı oldu.

Bu dönemde KTLEV hissesi, yüzde 2000'i aşan sıra dışı ve agresif yükseliş ivmesiyle diğer tüm endeks şirketlerini geride bırakarak listenin ilk sırasına yerleşti.

TEKNOLOJİ VE HAVACILIK DEVLERİNDE KAN KAYBI

Endekste yükseliş yönlü sert hareketler görülse de bazı dev şirketler son bir yılda yatırımcısına ciddi oranda kaybettirdi.

Yatırımcıların favori büyüme hisselerinden biri olan KONTR, seans içi fiyatlamalara göre yaşadığı yüzde 50,98'lik düşüşle listenin en altında yer aldı.

Onu yakından takip eden TUREX ve küresel havacılık sektöründeki baskılanmayla geri çekilen PGSUS da yatırımcısını üzen diğer hisseler oldu.

YATIRIMCI STRATEJİSİ İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Ekonomi uzmanları, en çok yükselen ve en çok düşen payların arasındaki bu derin uçurumun (dip-zirve makaslarının), yeni dönemde "endeks hissesi alıp bekleme" stratejisinin artık çalışmadığını gösterdiğini belirtiyor.

Sektörel döngüler ve şirket kârlılıkları bazında hisse seçimi yapmayan yatırımcıların, endeks yükselse bile reel olarak enflasyon karşısında paralarının eriyebileceği uyarısı yapılıyor. Önümüzdeki dönemde enerji ve savunma sanayii odaklı şirketlerin bu makasları daraltıp daraltamayacağı takip edilecek.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat ASTOR 287.5 9.477.040.134,25 % 0.88 14:42 ASELS 378.25 6.216.636.610,75 % 0.4 14:42 SASA 2.59 6.049.600.126,94 % 3.6 14:42 AKBNK 66.75 4.259.052.684,75 % 0.98 14:42 EUPWR 98.2 3.984.094.115,30 % 1.66 14:42 Tüm Hisseler

Kaynak: Matriks

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