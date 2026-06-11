Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık verilere göre, 5 Haziran ile sona eren haftada bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 25 trilyon 927,5 milyar TL'den 26 trilyon 54,2 milyar TL'ye yükseldi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Kredi kalemlerinde yükseliş eğilimi devam etti. Tüketici kredileri 3 trilyon 287,8 milyar TL'ye çıkarken, ticari ve diğer kredilerin büyüklüğü 19 trilyon 608,9 milyar TL olarak kaydedildi. Taksitli ticari krediler ise 4 trilyon 57,7 milyar TL seviyesine ulaştı.

Öte yandan, bireysel kredi kartı bakiyeleri 3 trilyon 157,5 milyar TL'ye gerilerken, kurumsal kredi kartı bakiyeleri de 969,84 milyar TL seviyesine düştü.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR YÜKSELDİ

BDDK verilerine göre, takipteki alacaklar 738,52 milyar TL'ye yükselerek artışını sürdürdü. Bankacılık sektörünün toplam menkul kıymetleri ise 7 trilyon 568,9 milyar TL'ye çıktı.

Aynı dönemde toplam mevduat hacmi de artış göstererek 29 trilyon 633,8 milyar TL seviyesine ulaştı.

KKM'DEKİ DÜŞÜŞ DEVAM ETTİ

Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları'nda (KKM) gerileme eğilimi sürdü. KKM büyüklüğü, haftalık bazda 1 milyar TL azalarak 311 milyar TL seviyesine geriledi.

Son veriler, bankacılık sektöründe kredi büyümesinin devam ettiğini gösterirken, kredi kartı kullanımındaki yavaşlama ve KKM'deki çözülmenin sürdüğüne işaret etti.

Kaynak: Ekonomim