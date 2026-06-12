ASTOR hissesi son işlem gününde güçlü bir performans sergilerken, aracı kurum dağılımı dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. 11 Mayıs-11 Haziran döneminde ilk 5 alıcı kurum 18,13 milyon lot alım gerçekleştirirken, ilk 5 satıcı kurumun satışları 20,32 milyon lota ulaştı. Böylece hissede toplam 2,19 milyon lot net satış gerçekleşti.

ASTOR'DA SON BİR AYDA 2,19 MİLYON LOT NET SATIŞ

11 Mayıs - 11 Haziran 2026 dönemini kapsayan aracı kurum dağılımına göre ilk 5 alıcı kurum toplam 18 milyon 131 bin 699 lot alım yaptı. Aynı dönemde ilk 5 satıcı kurumun toplam satışı ise 20 milyon 321 bin 99 lot olarak gerçekleşti.

Böylece hissede son bir aylık süreçte 2 milyon 189 bin 400 lot net satış gerçekleşti.

AK YATIRIM VE HSBC ALIM TARAFINDA ÖNE ÇIKTI

Verilere göre en fazla alım yapan kurum Ak Yatırım oldu. Kurumun net alımı 7 milyon 552 bin 101 lot seviyesine ulaştı.

En fazla alım yapan kurumlar şu şekilde sıralandı;

Ak Yatırım: 7 milyon 552 bin 101 lot

HSBC: 6 milyon 768 bin 425 lot

Yapı Kredi Yatırım: 2 milyon 25 bin 266 lot

Deniz Yatırım: 912 bin 829 lot

Yatırım Finansman: 873 bin 78 lot

SATIŞ TARAFINDA BANK OF AMERİCA İLK SIRADA

Satış tarafında ise Bank of America'nın işlemleri dikkat çekti. Kurum son bir aylık dönemde 9 milyon 902 bin 39 lot net satış gerçekleştirdi.

En fazla satış yapan kurumlar ise şöyle oldu;

Bank of America: 9 milyon 902 bin 39 lot

İnfo Yatırım: 3 milyon 715 bin 879 lot

Tacirler Yatırım: 3 milyon 96 bin 747 lot

Tera Yatırım: 3 milyon 64 bin 974 lot

İş Yatırım: 541 bin 460 lot

TEKNİK GÖSTERGELERDE KARIŞIK SİNYALLER

11 Haziran kapanış verilerine göre ASTOR hissesi 295,00 TL seviyesinde bulunuyor. Teknik görünüm ekranında 6 "al", 2 "nötr" ve 7 "sat" sinyali oluşurken, genel görünüm "sat" bölgesine yakın seyrediyor.

RSI göstergesi 47,52 ile nötr bölgede yer alırken, MACD ve CCI göstergeleri al sinyali üretmeye devam ediyor. Momentum göstergesi ise satış sinyali veriyor.

Öte yandan hisse fiyatı 50 günlük hareketli ortalama olan 267,87 TL ve 100 günlük hareketli ortalama olan 220,98 TL seviyelerinin üzerinde işlem görüyor.

YAPAY ZEKA MODELİ NE DİYOR?

Son 21 işlem günündeki fiyat hareketlerini analiz eden ForInvest yapay zeka modeline göre ASTOR hissesinin önümüzdeki 20 işlem gününde ortalama yüzde 0,41 oranında değişim potansiyeli bulunuyor.

Modelin senaryolarına göre hissede;

En iyimser durumda yüzde 14,61 yükseliş,

Beklenen senaryoda yüzde 0,41 yükseliş,

En kötümser durumda ise yüzde 10,46 düşüş olasılığı öngörülüyor.

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