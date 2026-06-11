Raporda, enerji arzındaki kesintiler, jeopolitik gerilimler ve küresel ticarette yaşanan aksaklıkların ekonomik görünüm üzerindeki baskıyı artırdığı vurgulandı.

Dünya Bankası, özellikle gelişmekte olan ekonomilerin enerji fiyatlarındaki yükselişten ve küresel belirsizliklerden daha fazla etkilendiğine dikkat çekti. Raporda, enerji arzına yönelik risklerin ve ticaret yollarındaki tıkanıklıkların makroekonomik dengeleri sarsmaya devam ettiği ifade edildi.

Kurum, Türkiye için 2026 büyüme beklentisini ise 0,9 puan aşağı yönlü revizyonla yüzde 2,8'e indirdi. 2027 büyüme beklentisi de Ocak'taki rapora göre 0,7 puan düşüşle yüzde 3,7 oldu.

ABD EKONOMİSİ DİRENÇLİ KALIYOR

Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'nin bu yıl yüzde 2,2 büyümesi bekleniyor. Ocak ayındaki tahminini koruyan Dünya Bankası, bu oranın 2025 yılındaki yüzde 2,1'lik büyümenin de üzerinde olduğunu belirtti.

Raporda, ABD'nin büyük bir enerji üreticisi olması nedeniyle petrol ve doğal gaz ithalatçısı ülkelere kıyasla küresel şoklara karşı daha dayanıklı bir yapı sergilediği kaydedildi. Ayrıca, ülkede uygulanan vergi indirimleri ile yapay zeka sektörüne yönelik yatırımların ekonomik büyümeyi desteklediği ifade edildi. Ancak yüksek enflasyon ve artan akaryakıt fiyatlarının hane halkı üzerindeki baskısını sürdürdüğü vurgulandı.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN BÜYÜME TAHMİNİ DÜŞÜRÜLDÜ

Dünya Bankası, gelişmekte olan ve yükselen piyasa ekonomileri için 2026 yılı büyüme tahminini 0,4 puan aşağı çekerek yüzde 3,6'ya indirdi. Bu oran, pandemi sonrası dönemin en düşük büyüme seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Raporda, çatışmaların neden olduğu enerji arzı kesintileri ve sert fiyat artışlarının bu ülkelerde yatırımcı güvenini zayıflattığı ve ekonomik faaliyetleri olumsuz etkilediği belirtildi.

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'in ise bu yıl yüzde 4,2 büyümesi bekleniyor. Bu oran, 2025 yılındaki yüzde 5'lik büyümenin ve Ocak ayında açıklanan yüzde 4,4'lük tahminin altında kaldı.

Hindistan'ın yüzde 6,6 büyüme ile büyük ekonomiler arasında en hızlı büyüyen ülke olmayı sürdürmesi beklenirken, bu oranın da 2025 yılındaki yüzde 7,7'lik seviyenin gerisinde kalacağı öngörüldü.

Euro Bölgesi'nde ise büyümenin yavaşlaması bekleniyor. Ortak para birimini kullanan 21 Avrupa ülkesinin, 2025'teki yüzde 1,4'lük büyümenin ardından bu yıl yalnızca yüzde 0,8 büyüme kaydedebileceği tahmin edildi.

PETROL FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Raporda, ABD ve İsrail'in askeri hamlelerine İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatarak karşılık vermesinin küresel enerji piyasaları üzerindeki etkilerine de yer verildi.

Küresel petrol ve doğal gaz taşımacılığının önemli bir bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmelerin ardından enerji fiyatlarında sert yükselişler yaşandığı belirtilirken, Dünya Bankası bu yıl Brent petrolün varil fiyatının ortalama 94 dolar olmasını beklediğini açıkladı.

Söz konusu tahmin, 2025 yılına göre yüzde 36, Dünya Bankası'nın Ocak ayındaki öngörüsüne kıyasla ise yüzde 50 daha yüksek bir seviyeye işaret ediyor.

GIDA FİYATLARI İÇİN DE ALARM VERİLDİ

Raporda, savaşın küresel tarım sektörüne etkilerine ilişkin uyarılar da yer aldı. Basra Körfezi üzerinden gerçekleştirilen gübre ticaretindeki aksaklıkların, çiftçilerin yüksek maliyetler nedeniyle gübre kullanımını azaltmasına neden olduğu belirtildi.

Uzmanlar, gübre arzındaki sorunların devam etmesi halinde önümüzdeki dönemde küresel gıda üretiminin olumsuz etkilenebileceği ve bunun da gıda fiyatları üzerinde yeni baskılar oluşturabileceği uyarısında bulundu.