Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan 2026 dönemine ilişkin Ödemeler Dengesi İstatistikleri'ni yayımladı. Verilere göre cari işlemler hesabı nisanda 5 milyar 695 milyon dolar açık verirken, yıllıklandırılmış cari açık 7 ay sonra ilk kez geriledi.

CARİ AÇIK BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ

TCMB verilerine göre cari işlemler hesabı nisan ayında 5 milyar 695 milyon dolar açık kaydetti. Ekonomistlerin beklentisi cari açığın 5,4-5,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 319 milyon dolar fazla verdi. Aynı dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 6 milyar 819 milyon dolar olarak gerçekleşti.

YILLIKLANDIRILMIŞ CARİ AÇIK 7 AY SONRA GERİLEDİ

Yıllıklandırılmış verilere göre cari açık, Eylül 2025'ten bu yana ilk kez düşüş göstererek yaklaşık 37 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi 74,8 milyar dolar açık verirken, hizmetler dengesi 62,8 milyar dolar fazla verdi. Birincil gelir dengesi 23,8 milyar dolar, ikincil gelir dengesi ise 1,2 milyar dolar açık kaydetti.

HİZMET GELİRLERİ CARİ DENGEYİ DESTEKLEDİ

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler nisanda 3 milyar 670 milyon dolar oldu.

Bu kalem altında taşımacılık hizmetlerinden elde edilen net gelir 1 milyar 685 milyon dolar, seyahat gelirlerinden elde edilen net gelir ise 2 milyar 882 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DOĞRUDAN YATIRIMLARDA NET GİRİŞ

Nisan ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net giriş 447 milyon dolar oldu.

Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye yaptığı doğrudan yatırımlar 1 milyar 87 milyon dolar artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 640 milyon dolar yükseldi.

Gayrimenkul tarafında ise yurt içi yerleşikler yurt dışında 187 milyon dolarlık gayrimenkul alırken, yabancı yatırımcılar Türkiye'de 164 milyon dolarlık net gayrimenkul alımı gerçekleştirdi.

PORTFÖY YATIRIMLARINDA 4 MİLYAR DOLARLIK GİRİŞ

Portföy yatırımları nisanda 4 milyar 53 milyon dolar net giriş kaydetti.

Yurt dışı yerleşikler hisse senedi ve yatırım fonu piyasalarında 4 milyar 267 milyon dolar, DİBS piyasasında ise 382 milyon dolar net alım yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarında ise yabancı yatırımcılar bankaların ihraçlarında 492 milyon dolar, genel hükümet ihraçlarında 2 milyar 91 milyon dolar net alım gerçekleştirirken, diğer sektör ihraçlarında 111 milyon dolar net satış yaptı.

REZERVLERDE 12 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ

Diğer yatırımlar kaleminde yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları toplam 4 milyar 35 milyon dolar arttı.

Resmi rezervler ise nisan ayında 12 milyar 19 milyon dolar net artış kaydetti.